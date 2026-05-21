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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Maggio 2026

A12, mezzo pesante urta due ponti: scattano verifiche e chiusura del tratto

Intervento dei Vigili del Fuoco al km 17 della Roma-Civitavecchia. Nessuna persona coinvolta, traffico deviato durante i controlli strutturali

 

 

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sull’autostrada A12 Roma/Civitavecchia, al km 17, la squadra territoriale di Cerveteri (26/A), con il supporto dell’autoscala e del capo turno, per effettuare una verifica statica su due ponti.

 

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’urto provocato dal braccio di un mezzo pesante durante il transito.

 

Non si registrano persone coinvolte. In via precauzionale, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare fino al completamento delle verifiche tecniche e alla messa in sicurezza dell’area.

 

Sul posto presenti anche il personale di Autostrade e della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.

 

 

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A12 ponte Vigili del Fuoco
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