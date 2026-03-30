LOT Polish Airlines inaugura il volo diretto Roma–Cracovia

Nuovo collegamento da Fiumicino: la “capitale reale” della Polonia ora a poco più di due ore dall’Italia

Il nuovo volo diretto da Roma consente di raggiungere Cracovia —una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, ideale per un city break— in poco più di due ore. LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance e partner integrato di Miles & More, ha inaugurato un nuovo collegamento, operativo tutto l’anno, tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e la nota “città di re e di santi” nel sud della Polonia. Il programma prevede voli di metà giornata lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.

Voli diretti di LOT Polish Airlines per Cracovia:

– Lunedì e venerdì: volo LO 2142 da Roma Fiumicino con partenza alle 12:40, arrivo a Cracovia alle 14:45 (ora locale)

– Martedì, giovedì e domenica: volo LO 2142 da Roma Fiumicino con partenza alle 13:00, arrivo a Cracovia alle 15:05 (ora locale)

LOT Polish Airlines opera su questa nuova rotta con moderni Boeing 737 MAX 8 configurati nelle due classi LOT Business Class e LOT Economy Class.

Cracovia, spesso definita Capitale Reale, con una popolazione di circa 800.000 abitanti, oltre a essere una città ricca di storia è anche un centro economico di grande rilievo. È la seconda area metropolitana della Polonia per estensione ed è famosa per il suo centro storico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che si snoda lungo la Via Reale. Innumerevoli le chiese e i monasteri da scoprire, oltre alla Via Regia, che collega la città al Cammino polacco di Santiago, e al famosissimo Santuario della Divina Misericordia, presso cui Karol Wojtyła operò prima di diventare Papa Giovanni Paolo II.

“Siamo lieti di poter ampliare la nostra operatività da Roma Fiumicino con nuovi voli per Cracovia. Significa offrire più opzioni e più possibilità di viaggio ai passeggeri del bacino di utenza di Roma – afferma Amit Ray, Director for Italy, DACH Markets, Malta and India, e Head of Global Corporate and Strategic Sales di LOT Polish Airlines – Per noi l’Italia è un mercato d’importanza strategica dalla crescita significativa. Con l’aggiunta di questa nuova rotta, soddisfiamo le richieste degli operatori del settore turistico e rispondiamo alla crescente domanda dei turisti e di chi viaggia per affari”.

“Celebriamo l’espansione di LOT Polish Airlines a Roma con il nuovo collegamento diretto per Cracovia – dichiara Claudio Faustini, Head of Route Development di Aeroporti di Roma – La Polonia rappresenta un mercato di primaria rilevanza, con oltre 1,6 milioni di passeggeri da e per Roma nel 2025. L’introduzione di questa nuova rotta amplia l’offerta a disposizione dei passeggeri e rafforza ulteriormente l’accessibilità tra i due Paesi, contribuendo al consolidamento dei rapporti economici, culturali e turistici e sostenendo la crescita del traffico internazionale della Capitale, in linea con la strategia di sviluppo del network di Aeroporti di Roma”.

Oltre ai nuovi voli tra Roma e Cracovia, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, opera anche due voli giornalieri non-stop tra l’Aeroporto di Fiumicino e Varsavia, hub globale della compagnia di bandiera polacca. A Varsavia, grazie ai numerosi voli in coincidenza, i passeggeri possono comodamente proseguire verso le altre destinazioni della rete di LOT, con collegamenti per tutta l’Europa, l’Asia centrale e meridionale, l’Estremo Oriente e il Nord America.

I nuovi voli da Roma a Cracovia sono prenotabili su tutti i canali di vendita. Per ulteriori informazioni su LOT Polish Airlines, visitare il sito www.lot.com o inviare un’e-mail all’indirizzo italy.service@lot.pl.