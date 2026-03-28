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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 28 Marzo 2026

A.S.D. Borgo Palidoro, un modello per il calcio giovanile

Riconoscimento FIGC per qualità e formazione: la società si distingue tra risultati sportivi e crescita umana dei ragazzi

 

di Fernanda De Nitto

 

L’ASD Borgo Palidoro ha ottenuto il 2° Livello del Sistema di Qualità dei Club Giovanili affiliati FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, per la scorsa stagione 2024/2025.

 

 

Un nuovo importante riconoscimento per la società che certifica ufficialmente la qualità dei servizi offerti dall’Associazione Sportiva locale, premiando il poderoso lavoro quotidianamente svolto a favore di bambine, bambini, ragazzi e ragazze.

 

Un risultato che premia il Borgo Palidoro proprio per la serietà del progetto educativo e formativo, per la competenza e professionalità dello staff tecnico e organizzativo, per l’attenzione da sempre riposta anche per le famiglie e per la crescita sportiva e umana di tutti i giovani allievi della scuola calcio.

 

L’Associazione sportiva oltre ad avere la prima squadra nel campionato di eccellenza regionale, girone A, con una posizione da capolista e l’under 19 B regionale, è un’istituzione come scuola calcio, in particolare, per le categorie under 17, 16, 15, 14 ed eccellenza femminile.

 

La scuola calcio è un importante luogo di formazione e crescita personale, oltre che sportiva, proprio per la professionalità di tutto il personale, che interagisce con gli allievi e con le famiglie.

 

Lo stesso Borgo Palidoro è promotore di diverse importanti iniziative realizzate per le scuole del territorio, in particolare con l’I.C. Torrimpietra, plessi di Aranova e Granaretto, dove è stato istituito un progetto di interscambio con l’organizzazione di diversi tornei previsti da fine maggio, ideatore del progetto formativo qualificante “Educazione motoria e calcio”.

 

Il progetto, autorizzato dalla FIGC-SGS, Comitato Regionale Lazio – Roma, iniziato a novembre del 2025, con oltre ottanta ore di svolgimento di attività calcistiche, ha rappresentato un’esperienza educativa e sportiva di grande valore per gli studenti delle seconde e terze medie, rafforzando il legame tra scuola, società sportiva e territorio.

 

I traguardi raggiunti dall’ASD Borgo Palidoro sono per l’organizzazione una spinta per fare ancora meglio, con passione, responsabilità e visione per i giovani, cuore pulsante dell’Associazione sportiva.

 

 

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Borgo Palidoro calcio
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