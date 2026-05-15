Fiumicino inaugura l’estate del mare: via alla stagione balneare sui 24 Km di costa. Acque promosse dall’Arpa Lazio

Da Isola Sacra a Passoscuro tornano operativi stabilimenti e spiagge libere, regole più rigide su rumori e movida

di Dario Nottola

Ci siamo: al netto delle previsioni meteo non entusiasmanti, scatterà domani 16 maggio ufficialmente la stagione balneare sui 24 km di costa di Fiumicino, che comprendono le località balneari di Isola Sacra, Fregene, Focene, Maccarese e Passoscuro, con 12 chilometri di spiagge libere e 108 tra stabilimenti e chioschi attrezzati.

La conclusione della stagione è fissata per il 20 settembre ma l’Ordinanza comunale prevede la possibilità, con alcune prescrizioni, di estendere l’apertura delle strutture balneari fino al 30 settembre.

Tra gli operatori balneari, meteo permettendo quindi, c’è fiducia che possa essere una stagione più che positiva. Una previsione corroborata dal buon stato di salute del mare sancito dall’Arpa Lazio: “Un’estate che ci attendiamo all’insegna di un’ affluenza record per le spiagge del nostro litorale – spiega un balneare – Se a tutto ciò aggiungiamo il report sullo stato delle acque dell’Arpa Lazio che attesta il 100% delle aree di Fiumicino come ‘eccellenti’ ed a una calibrata politica delle tariffe in spiaggia per cui il tradizionale ombrellone o lettino oscilla tra un costo di 6 euro infrasettimanale e i 15 euro nei weekend, ci sono tutte le premesse per una buona stagione”.

Apre domani anche il Baubeach Village, la storica spiaggia attrezzata di Maccarese dedicata alla felice convivenza tra persone e cani.

“L’Ordinanza per la regolamentazione della stagione ha l’obiettivo di garantire un equilibrato contemperamento tra le esigenze degli operatori economici del litorale e la tutela della salute pubblica, della quiete dei residenti e dell’ordine e della sicurezza pubblica”, le parole del sindaco Mario Baccini.

Tra le misure contenute nell’Ordinanza, il divieto per ogni attività di produrre rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo, dalle ore 13 alle 17. Le strutture balneari potranno essere aperte al pubblico, con servizio di assistenza e salvataggio garantito, nella fascia oraria tra le 9 e 19.

Misure rigide per contenere possibili effetti negativi della movida: emissioni musicali saranno possibili il venerdì, sabato e prefestivi dalle 18 alle 01; tutti gli altri giorni, dalle 18 alle 24, mentre è in vigore il limite delle 200 presenze per eventi al mare in weekend e festivi.

In campo anche la Capitaneria di Roma con controlli scrupolosi, tra l’altro, tra i concessionari balneari sull’assistenza ai bagnanti, le postazioni di salvataggio e, sulle spiagge libere, la corretta cartellonistica per la sicurezza.

“La sicurezza deve essere al primo posto – spiega il comandante della Capitaneria, Emilio Casale – Momenti di svago e di rilassatezza non devono essere inficiati da rischi o pericoli: necessari prudenza, rispetto delle norme sulle spiagge ed in navigazione, con un’attenzione diffusa, non solo da parte di chi è preposto, di sé e degli altri”.