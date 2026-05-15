UGL TA Gruppo Enav, William De Vecchis nominato rappresentante sindacale nazionale

Al centro del nuovo incarico il confronto con i lavoratori e le sfide future del comparto aereo

di Fernanda De Nitto

William De Vecchis è stato nominato rappresentante sindacale nazionale dell’UGL TA Gruppo Enav. Il nuovo incarico punta a rafforzare l’attività dell’organizzazione nel settore del trasporto aereo, attraverso il confronto con i lavoratori e la raccolta di proposte e iniziative legate al comparto.

Per De Vecchis si apre così una nuova fase, dopo anni di attività politica, con l’avvio di un percorso interamente dedicato all’impegno sindacale all’interno dell’UGL, sigla attiva sia a livello territoriale che nazionale.

“Il mio sarà un umile contributo sia a livello aziendale ma, spero, anche per l’intero comparto, in un momento così delicato per il trasporto aereo, anche in vista delle future sfide sul piano industriale nazionale e dello sviluppo locale”, ha dichiarato William De Vecchis.

La nomina arriva in una fase particolarmente significativa per il settore del trasporto aereo, chiamato ad affrontare nuove sfide legate all’evoluzione industriale, all’occupazione e alla crescita delle infrastrutture strategiche del territorio.