Ostia, teatro e solidarietà: in scena “Parla come mangi”

Spettacolo solidale a Ostia, il ricavato al Comitato Disabilità Municipio X APS (CDMX)

di Erica Fasano

Sabato 16 maggio alle ore 18, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Viale Vega, in viale Vega 91 ad Ostia, andrà in scena “Parla come mangi”, spettacolo ideato e diretto da Lara Panizzi.

Sul palco Lucia Antolini, Vito Garofalo, Ramona Nicole Fabrizio, Rosanna Malfagia e Lara Panizzi, protagonisti di uno spettacolo dedicato a grandi e piccoli che porta in scena alcune fiabe della tradizione popolare.

L’incasso sarà totalmente a sostegno del Comitato Disabilità Municipio X APS (CDMX), associazione di promozione sociale composta da oltre 300 famiglie, che opera grazie al contributo volontario dei cittadini e che, attraverso i fondi raccolti, realizza numerose attività gratuite dedicate a ragazzi e ragazze.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di sostenere concretamente questa realtà. Per chi non potrà partecipare allo spettacolo del 16 maggio, sarà comunque possibile contribuire attraverso il 5 per mille, indicando il codice fiscale 97890090588, oppure tramite bonifico bancario intestato a Comitato Disabilità Municipio X APS, c/o BCC di Roma, IBAN IT49B0832703206000000031462.

“Vi aspettiamo”, è l’invito rivolto alla cittadinanza dagli organizzatori dell’iniziativa benefica.