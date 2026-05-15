Supernova Fiumicino, è tempo di semifinale

Dopo il quarto di finale ora la sfida al Basket Serapo 85: domani alle 18 si alza il sipario su una serie che promette spettacolo

Archiviato con successo il quarto di finale, ora è la volta della semifinale. Che per valori delle due squadre si prospetta bella ed avvincente, una serie che inizierà domani pomeriggio quando Supernova Fiumicino e Basket Serapo 85 scenderanno in campo per la prima volta.

Domani alle 18:00 al Pala Supernova sarà, infatti, tempo di gara 1 (gara 2 si giocherà mercoledì alle 20:45 a Gaeta, mentre eventuale gara 3 domenica 24).

“Saremo protagonisti su un grande palcoscenico, perché ci attende una serie dal valore decisamente elevato. Ma del resto questa è la parte più bella della stagione, e noi abbiamo un obiettivo che vogliamo provare a raggiungere facendo valere sin da subito il fattore campo – le dichiarazioni alla vigilia di coach Roberto Pasquinelli – Di fronte avremo un avversario complicato, che ha tanta qualità e che in casa, fatta eccezione nella gara contro di noi, non ha mai perso negli ultimi tempi, in più hanno un tifo caldo ed educato che fa bene a una partita. Proveremo a sfruttare tutte le nostre qualità, ma attenzione a tutte le individualità di Gaeta e soprattutto al trio Porfido-Mannarelli-Niccolai”.