Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 15 Maggio 2026

Fantasia sull’erba

Oggetti semplici, riflessi inattesi e tanta pazienza per raccontare la poesia nascosta nelle piccole cose

 

di Lia Onda

 

L’effetto è davvero sorprendente. Ho avuto molta pazienza per riuscire ad avere questo risultato e con questi strani riflessi.

 

 

Ho utilizzato più oggetti, vetrino, piccola torcia sospesa, un piccolo sfondo colorato, dei fili. Insomma mi ci sono dedicata un pò e alla fine non si capisce quasi nulla tranne la semplicità del soggetto, normali foglie di una comune pianta da giardino.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Lia Onda
Articoli correlati
Focus

Ostia, teatro e solidarietà: in scena “Parla come mangi”

venerdì, 15 Maggio 2026
Arte e Fantasia di Lia Onda

Fantasia sull’erba

venerdì, 15 Maggio 2026
Sport

Supernova Fiumicino, è tempo di semifinale

venerdì, 15 Maggio 2026
Politica

Protocollo di Sito Fiumicino, Pagliuca sostiene i sindacati: “Servono regole certe per tutelare i lavoratori”

venerdì, 15 Maggio 2026
Cronaca

Emergenza idrica ad Aranova: Severini chiede risposte ad Acea

venerdì, 15 Maggio 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci