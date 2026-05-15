Fantasia sull’erba

Oggetti semplici, riflessi inattesi e tanta pazienza per raccontare la poesia nascosta nelle piccole cose

di Lia Onda

L’effetto è davvero sorprendente. Ho avuto molta pazienza per riuscire ad avere questo risultato e con questi strani riflessi.

Ho utilizzato più oggetti, vetrino, piccola torcia sospesa, un piccolo sfondo colorato, dei fili. Insomma mi ci sono dedicata un pò e alla fine non si capisce quasi nulla tranne la semplicità del soggetto, normali foglie di una comune pianta da giardino.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com