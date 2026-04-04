Taxi e NCC, il PD attacca: “Licenze stagionali ferme, situazione inaccettabile”

Dubbi su tempi e bando: “Promesse non bastano più, lavoratori lasciati nell’incertezza”

di Fernanda De Nitto

“Comprendiamo l’agitazione del comparto del trasporto pubblico non di linea – lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Pd di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli, Paolo Calicchio e Fabio Zorzi – Da un oltre mese è stato approvato il nuovo ‘Regolamento del trasporto pubblico locale non di linea Taxi – Ncc’, anche con il supporto delle opposizioni, ma da troppo tempo sentiamo l’ipotesi di un nuovo bando, per nuove licenze temporanee, di cui però, momentaneamente, si è persa traccia”.

“L’assessore ci sta lavorando? Si può fare? Con quali i tempi? – sono le informazioni richieste in commissione consiliare trasporti dai consiglieri – Abbiamo ricevuto parole di rassicurazione, che però oggi non bastano più. Non tanto a noi, quanto alla categoria e a tante persone che stanno vivendo nell’incertezza più totale per il loro futuro professionale”.

“Serve chiarezza in merito – ribadiscono – anche rispetto al bacino comprensoriale e a come questo influirà sulla decisione di emettere nuovo bandi”.

“Proseguiremo nella nostra legittima richiesta di informazioni e sollecitazioni rispetto alla pubblicazione del bando per le licenze stagionali taxi – NCC sia in sede consiliare che rivolgendosi direttamente all’assessore e agli uffici dirigenziali preposti. Siamo solidali con tutti coloro che vedono in tali licenze una possibilità, seppur temporanea, di regolarizzare il lavoro e garantirsi una possibilità occupazionale. Questo silenzio e questo solito modo di rimandare da parte dell’Amministrazione Comunale le questioni urgenti e complesse aggrava la situazione di un comparto, quello dei trasporti pubblici non di linea, quanto mai vessato e costantemente costretto a vivere nella precarietà, con scarse certezze su contratti e licenze” concludono i consiglieri Di Genesio Pagliuca, Antonelli, Calicchio e Zorzi.