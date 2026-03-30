Quarta pista, l’opposizione attacca: “Silenzio istituzionale preoccupa cittadini e imprese”

I consiglieri della Lista Civica Ezio sostengono il Comitato Fuoripista contro la riperimetrazione della riserva di Fiumicino

“La quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino continua a tenere banco fra la preoccupazione di cittadini e aziende che non arretra, ma si alimenta col silenzio istituzionale che sa di cosa fatta” lo dichiarano i consiglieri della Lista Civica Ezio, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli.

“Abbiamo appreso anche per questo – proseguono – con assoluto favore, la posizione che il Comitato Fuoripista ha assunto, al fianco dei privati cittadini, in merito alla loro impugnazione della delibera comunale che avvia il processo di riperimetrazione della Riserva Statale del litorale romano”.

“Ci siamo battuti in aula contro questa scelta con lo stesso spirito con cui in passato abbiamo difeso con successo, insieme al Comitato, la riserva da speculazioni e danni ambientali – sottolineano – Il TAR aveva già dichiarato ‘intangibile’ la riserva nel 2021 e ad oggi non vediamo ragioni per cui la sentenza possa essere ribaltata”.

“La rimozione dei vincoli non è solo un dato tecnico – evidenziano – ma l’azzeramento di una tutela fondamentale per il rispetto degli equilibri ambientali e della biodiversità, nonché per la tutela di un patrimonio storico di assoluto pregio che rappresenta l’identità stessa del territorio”.

“La disponibilità anche ad azioni legali necessarie da parte del Comitato Fuoripista in caso di prosecuzione dell’iter ministeriale, trova il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscente approvazione, posizionandosi in quel perimetro di tutela ambientale e salute pubblica che ha sempre caratterizzato la nostra azione” concludono i consiglieri della Lista Civica Ezio, Angelo Petrillo, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli