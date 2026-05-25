Aeroporto, il 73% dei cittadini promuove il Piano di sviluppo

Baccini: “Fiumicino sempre più polo strategico nazionale tra occupazione, infrastrutture e sostenibilità”

Il futuro dell’aeroporto Leonardo Da Vinci convince la maggioranza dei cittadini di Fiumicino. Secondo il sondaggio realizzato da Youtrend, il 73% degli abitanti sostiene infatti il Piano di sviluppo dello scalo romano, riconoscendone il valore strategico per la crescita economica, infrastrutturale e occupazionale del territorio. Un consenso che, secondo il sindaco Mario Baccini, conferma “un sentimento diffuso e consolidato” attorno a un progetto destinato a rafforzare il ruolo di Fiumicino come uno dei principali distretti aeroportuali d’Europa.

“Il dato emerso dal sondaggio pubblicato a mezzo stampa, è una conferma importante – sottolinea il Sindaco i Fiumicino, Mario Baccini – I cittadini di Fiumicino apprezzano il valore strategico dello sviluppo sostenibile legato all’aeroporto Leonardo Da Vinci e riconoscono in questo progetto un’opportunità di crescita e benessere economico e sociale.”

Secondo l’indagine realizzata da Youtrend, il 73% degli abitanti approva il Piano di sviluppo dell’aeroporto, riconoscendone il ruolo centrale per il futuro del territorio. Un dato supportato non solo dall’analisi di una delle più autorevoli società sondaggistiche nazionali, ma anche dalle valutazioni di importanti università italiane che hanno analizzato gli effetti economici, infrastrutturali e occupazionali del progetto.

“Un risultato a conferma di un sentimento diffuso tra i cittadini, maturato attraverso anni di confronto diretto con il territorio – aggiunge il Primo Cittadino – Fiumicino è già oggi uno dei distretti aeroportuali più importanti d’Europa e il Piano di sviluppo consentirà di rafforzare questo ruolo, trasformando la città non soltanto nella porta d’Italia, ma in un vero polo di sviluppo economico nazionale. Il progetto si inserisce inoltre in una visione complessiva di crescita urbana e infrastrutturale, capace di valorizzare il territorio nel periodo successivo al PNRR.”

I numeri contenuti nello studio parla di un impatto economico di circa 70 miliardi di euro di valore aggiunto nazionale. A questi dati si affiancano investimenti sulla mobilità, sulle infrastrutture e sul turismo.

“Nel dibattito pubblico spesso non vengono evidenziate abbastanza tutte le compensazioni e le opere strategiche che questo sviluppo porterà alla città – prosegue il Sindaco – Fiumicino potrà beneficiare del ritorno della stazione ferroviaria, della realizzazione di un grande parco pubblico archeologico di oltre 85 ettari, del rifacimento di Coccia di Morto, dell’ampliamento delle complanari e altri interventi infrastrutturali e ambientali destinati a portare miglioramenti alla viabilità, al turismo e all’economia locale tutta.”

“Naturalmente esiste una parte della cittadinanza, pari al 16%, che manifesta contrarietà o preoccupazioni rispetto al progetto – rimarca – Un dato che va rispettato e ascoltato. Il nostro impegno sarà quello di continuare il dialogo con tutti, spiegando con trasparenza i benefici dello sviluppo sostenibile.”

“Particolarmente significativo è il dato relativo ai giovani; sono tra i più favorevoli al piano di sviluppo. Le nuove generazioni hanno compreso che il proprio futuro occupazionale e professionale è collegato sopratutto alla capacità del territorio di attrarre investimenti e sviluppo. Noi andremo avanti con un’idea chiara di città: una Fiumicino moderna, strategica, sostenibile, protagonista dello sviluppo del Paese.” conclude Mario Baccini