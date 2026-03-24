Il coraggio di dire no

Dal referendum alla politica locale, Irienti (Azione Fiumicino) denuncia: “Non possiamo abituarci all’indifferenza”

“C’è chi dice no, come cantava Vasco Rossi. E questo referendum lo ha dimostrato con chiarezza: tanti cittadini hanno preso una posizione netta, ferma, consapevole, contro un sistema che non riesce più a garantire benessere a nessuno e che troppo spesso si riduce a balletti politici e parole vuote. Troppo spesso assistiamo a figure istituzionali melliflue e superficiali, incapaci perfino di mostrare la minima empatia davanti alla sofferenza reale delle persone” lo dichiara Gianmarco Irienti, Segretario di Azione Fiumicino.

“C’è chi dice – aggiunge – no alla guerra, no al costo della vita sempre più insostenibile, no agli stipendi da fame, no al rincaro vergognoso del carburante, no a una politica distante anni luce dai bisogni concreti della gente. A Fiumicino ci siamo espressi con chiarezza, perché prima di tutto siamo esseri umani, e stiamo male nel vedere famiglie distrutte, bambini uccisi, uomini e donne travolti da politiche di guerra criminali. Non possiamo restare in silenzio, non possiamo limitarci a guardare”.

“Ancora più grave è vedere una maggioranza di governo che si alza dall’aula consiliare, volta le spalle e se ne va senza esitazione, senza il coraggio di affrontare fino in fondo il dramma di bambini sterminati ingiustamente. Davanti a tutto questo, il silenzio non è neutralità: è complicità morale. C’è chi dice no. E io lo dico con forza: non ci sto. Io sono un uomo. Ed è proprio per questo che non intendo abituarmi all’indifferenza, non intendo accettare che il dolore degli innocenti venga archiviato come un dettaglio secondario. Dire no, oggi, significa difendere la dignità umana. E di questo, sinceramente, sono fiero di essere italiano” conclude Gianmarco Irienti, Segretario di Azione Fiumicino