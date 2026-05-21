Fiumicino, convocato il Consiglio comunale per martedì 26 maggio

In aula il rendiconto 2025 e mozioni su scuole, viabilità, trasporti, sanità e decoro urbano

Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale di Fiumicino per il prossimo 26 maggio in seduta pubblica e sessione ordinaria. L’assemblea si terrà nella sala delle adunanze consiliari alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno figura la proposta di deliberazione relativa all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2025, uno dei principali atti amministrativi dell’anno per l’ente comunale.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla discussione di dieci mozioni su temi che riguardano scuola, sicurezza, sanità, trasporti e decoro urbano.

Tra gli argomenti in discussione, il ripristino degli spazi esterni della scuola dell’infanzia di Fregene e la verifica della sicurezza delle aree esterne di tutti gli istituti scolastici comunali, oltre agli interventi per il recupero del decoro nelle aree adiacenti ai condomini di Parco Leonardo.

In aula arriveranno anche le richieste di maggiore trasparenza e regolamentazione per l’utilizzo dei locali di Villa Guglielmi, l’intitolazione di un luogo pubblico alle 21 donne costituenti e una proposta di intitolazione in memoria di Gino Percoco.

Tra le mozioni figurano inoltre interventi urgenti per la messa in sicurezza e la riqualificazione della viabilità in via Carlo Anfosso, la richiesta di garantire un medico di base per tutti i cittadini, l’apertura degli asili nido nel mese di luglio e la tutela del Trasporto Pubblico Locale con la revisione dell’organizzazione dell’unità di rete nel Lazio.

Infine, sarà discussa anche la mozione dedicata alla tutela e valorizzazione della locomotiva storica di via Torre Clementina e al ripristino dell’Info Point turistico cittadino.