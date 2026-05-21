Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Maggio 2026

Fiumicino, convocato il Consiglio comunale per martedì 26 maggio

In aula il rendiconto 2025 e mozioni su scuole, viabilità, trasporti, sanità e decoro urbano

 

Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale di Fiumicino per il prossimo 26 maggio in seduta pubblica e sessione ordinaria. L’assemblea si terrà nella sala delle adunanze consiliari alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione.

 

All’ordine del giorno figura la proposta di deliberazione relativa all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2025, uno dei principali atti amministrativi dell’anno per l’ente comunale.

 

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla discussione di dieci mozioni su temi che riguardano scuola, sicurezza, sanità, trasporti e decoro urbano.

 

Tra gli argomenti in discussione, il ripristino degli spazi esterni della scuola dell’infanzia di Fregene e la verifica della sicurezza delle aree esterne di tutti gli istituti scolastici comunali, oltre agli interventi per il recupero del decoro nelle aree adiacenti ai condomini di Parco Leonardo.

 

In aula arriveranno anche le richieste di maggiore trasparenza e regolamentazione per l’utilizzo dei locali di Villa Guglielmi, l’intitolazione di un luogo pubblico alle 21 donne costituenti e una proposta di intitolazione in memoria di Gino Percoco.

 

Tra le mozioni figurano inoltre interventi urgenti per la messa in sicurezza e la riqualificazione della viabilità in via Carlo Anfosso, la richiesta di garantire un medico di base per tutti i cittadini, l’apertura degli asili nido nel mese di luglio e la tutela del Trasporto Pubblico Locale con la revisione dell’organizzazione dell’unità di rete nel Lazio.

 

Infine, sarà discussa anche la mozione dedicata alla tutela e valorizzazione della locomotiva storica di via Torre Clementina e al ripristino dell’Info Point turistico cittadino.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Consiglio Comunale Locomotiva Fiumicino
Articoli correlati
Politica

Fiumicino, convocato il Consiglio comunale per martedì 26 maggio

giovedì, 21 Maggio 2026
Cronaca

Lunedì 1 giugno chiusura delle scuole d’infanzia comunali

giovedì, 21 Maggio 2026
Attualità

Fiumicino e Ostia unite dalla storia: inaugurata al Castello di Giulio II di Ostia Antica la mostra “In Hoc Signo”

giovedì, 21 Maggio 2026
Cronaca

Fiumicino, questa mattina omaggio al Senatore Giovan Battista Grassi nel centenario della sua scomparsa

giovedì, 21 Maggio 2026
Cronaca

Focene, rimossa la carcassa del delfino spiaggiato sul litorale

giovedì, 21 Maggio 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci