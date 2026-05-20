“Diritto alla Reputazione”, Forza Italia Fiumicino: “Una battaglia di civiltà per difendere dignità e reputazione”

Il Consiglio comunale approva OdG a sostegno della proposta di legge nazionale presentata in Parlamento dall’onorevole Enrico Costa

Il Gruppo Consiliare Forza Italia Fiumicino esprime soddisfazione per l’approvazione a maggioranza, dopo un costruttivo dibattito, del documento d’aula nato dalla loro iniziativa sul “Diritto alla Reputazione”.

“Un atto che impegna l’amministrazione comunale a sostenere la proposta di legge nazionale sul ‘Diritto alla Reputazione’, presentata in Parlamento dall’onorevole Enrico Costa Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo e culturale: garantire a chi viene assolto, prosciolto o archiviato dopo un’inchiesta giudiziaria, il diritto di vedere diffusa la notizia con le stesse modalità e la stessa rilevanza mediatica con cui era stata pubblicata quella dell’indagine” dichiara il Gruppo Consiliare Forza Italia Fiumicino.

“Una battaglia di civiltà – prosegue il Gruppo – per difendere la dignità, il nome e il futuro di chi, sbattuto in prima pagina con titoli a caratteri cubitali, si dimostra poi innocente e per giunta relegato poi in un trafiletto. Uno squilibrio distrugge la vita delle persone prima di un giudizio definitivo”.

“Siamo felici che questo documento abbia trovato una convergenza, segno che i diritti fondamentali non hanno colore o steccati ideologici, ma devono essere difesi e tutelati. Fiumicino è ancora una volta città capofila in Italia” conclude il Gruppo Consiliare Forza Italia Fiumicino