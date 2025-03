Parco Leonardo, residenti stabile in Via G. Lorenzo Bernini a rischio aggressioni

Scala emergenza inaccessibile per la presenza di un senza fissa dimora, aggressivo nei confronti di chi passa

Segnalo condizioni di degrado e inaccessibilità della scala di emergenza in Via G. Lorenzo Bernini, (altezza civ.5) Parco Leonardo Fiumicino. Una situazione che si protrae ormai da mesi, nonostante le numerose segnalazioni e solleciti già inviati alle competenti amministrazioni e autorità.

In qualità di Amministratore del Condominio P5 (Box), ubicato in Via Portuense snc, e di altri edifici circostanti, facenti parte del complesso P.zza M. Buonarroti, Via G. L. Bernini e Via F. Borromini, ho più volte segnalato il problema relativo alla scala di emergenza a servizio pubblico con accesso su Via G. Lorenzo Bernini, (altezza civ.5).

Tale scala, destinata ad assicurare una via di fuga e sicurezza per residenti e utenti, risulta totalmente inutilizzabile a causa della presenza stabile di un soggetto senza fissa dimora che vi dimora in modo permanente.

Tale situazione ha determinato: un rischio per la sicurezza pubblica, poiché il soggetto in questione è diventato aggressivo nei confronti di passanti e personale di servizio; condizioni igienico-sanitarie precarie, con accumulo di escrementi, rifiuti e materiali abbandonati, rendendo l’area insalubre e impraticabile; mancanza totale di illuminazione, aggravando ulteriormente la pericolosità della zona e impedendone la fruibilità anche nelle ore diurne.

Nel tentativo di risolvere questa problematica senza dover necessariamente ricorrere ad altre autorità, ho già avviato numerose iniziative, tra cui: Comunicazioni e diffide formali all’Amministratore del Condominio Comunione P5, a cui fa capo la gestione della scala in questione; Segnalazioni ripetute alla Polizia Municipale e ai Servizi Sociali, senza esiti risolutivi; Incontri con l’Associazione Equipe e altri enti di supporto sociale, che hanno confermato la loro impossibilità a intervenire, suggerendo di rivolgersi direttamente alle autorità di Pubblica Sicurezza. Nonostante ciò, nessuna azione concreta è stata ancora intrapresa, lasciando i residenti in una situazione di grave disagio e vulnerabilità.

Alla luce di quanto esposto, chiedo formalmente: Al Comitato di Quartiere: un maggiore interessamento e un’azione congiunta per sollecitare le autorità locali e garantire una soluzione definitiva.

All’Amministratore del Condominio Comunione P5: l’attivazione immediata di interventi di pulizia, sanificazione (attività fattile solo previo allontanamento del soggetto) e ripristino dell’illuminazione, oltre a un’azione concreta per liberare la scala dall’occupazione abusiva.



Ai Condomini e residenti: di prendere atto della situazione e valutare eventuali segnalazioni individuali alle autorità competenti per accelerare la risoluzione del problema.

Lettera inviata da: Dr. Michele Giorgini (Amministratore del Condominio P5 Box e limitrofi)

