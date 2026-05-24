Fuga dall’afa, pienone sulle spiagge del litorale di Fiumicino

In fuga dal primo gran caldo e molti già in acqua sin dalle 8



di Dario Nottola

Pienone, come era prevedibile, sulle spiagge del litorale di Fiumicino, con i suoi 24 km di costa (12 di arenili liberi) e 108 attività balneari, e di Ostia. Sin dalla prima mattinata è stato già notevole l’afflusso di romani, ma anche di turisti stranieri (che anche nei giorni feriali ormai è naturale vedere sulle nostre spiagge), che hanno scelto di trascorrere la domenica, la seconda dall’inizio ufficiale della stagione balneare ma la prima con temperature tipicamente estive, 27 i gradi il picco, all’insegna della tintarella e dei tuffi in mare; e soprattutto per trovare un po’ di refrigerio.

Mete gettonate anche Castel Porziano e Capocotta. A Fiumicino, alle 8.30, i parcheggi sul Lungomare e in piazzale Molinari erano già esauriti; grande afflusso anche a Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro, oltre che nelle località sul litorale nord di Roma, come Ladispoli, Santa Marinella e Santa Severa.

Costumi in gran spolvero e prime partite a beach volley e beach tennis nelle attività balneari. Inevitabili i rischi di sosta selvaggia, in particolare ad Ostia, Fregene, Focene e Passoscuro. In azione le pattuglie della polizia locale per vigilare sulla viabilità e sul parcheggio selvaggio. Controlli anche delle forze dell’ordine sulle principali arterie stradali e della Capitaneria di Roma con il suo pronto impiego in mare.