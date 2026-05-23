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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 23 Maggio 2026

Yacht sorpreso nell’Area Marina Protetta di Tor Paterno

Intensificati i controlli della Guardia Costiera di Roma e della Delegazione di Spiaggia di Ostia per la tutela dell’ambiente marino

 

 

Continuano senza sosta i controlli della Guardia Costiera di Roma e della Delegazione di Spiaggia di Ostia a tutela dell’ambiente marino e delle aree di particolare pregio naturalistico, come l’Area Marina Protetta di Tor Paterno.

 

Nella mattinata odierna, il battello GCB189, recentemente assegnato al porto di Ostia proprio per rafforzare le attività di vigilanza e controllo lungo il litorale romano, è stato impegnato in una serie di pattugliamenti all’interno dell’area protetta.

 

Durante le operazioni, il personale della Guardia Costiera ha accertato il transito non autorizzato di uno yacht da diporto battente bandiera italiana all’interno dell’Area Marina Protetta. Gli uomini in servizio hanno quindi proceduto all’identificazione del proprietario e comandante dell’unità navale.

 

Nei confronti del responsabile saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e navigazione nelle aree marine sottoposte a protezione.

 

L’attività rientra nel più ampio piano di monitoraggio e contrasto agli illeciti ambientali predisposto dalla Guardia Costiera, volto a garantire la salvaguardia dell’ecosistema marino e il rispetto delle regole a difesa del patrimonio naturalistico del litorale romano.

 

 

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