Al Castello di Santa Severa tre mesi di eventi tra musica, cinema e teatro

Dal 1 giugno al 31 agosto concerti, mostre, spettacoli e incontri nella fortezza sul mare

di Dario Nottola

Al Castello di Santa Severa tre mesi di musica, cinema, teatro e arte nella suggestiva fortezza sul mare. Dal 1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna a essere il cuore pulsante dell’estate culturale del Lazio con “Vivi il Castello di Santa Severa 2026”, il grande cartellone di eventi promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

La storica fortezza affacciata sul Mar Tirreno ospiterà per tutta l’estate concerti, spettacoli teatrali, cinema sotto le stelle, mostre, incontri culturali, musical, appuntamenti dedicati alle famiglie e visite guidate, trasformandosi ancora una volta in uno dei principali attrattori culturali e turistici del Centro Italia.

Il progetto conferma il valore strategico del Castello di Santa Severa quale luogo simbolo della promozione culturale del territorio, capace di unire spettacolo, arte, turismo e valorizzazione del patrimonio storico regionale.

“Il Castello di Santa Severa rappresenta uno dei luoghi simbolo della cultura del Lazio, capace di coniugare bellezza, storia e qualità dell’offerta artistica. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire una programmazione ampia e inclusiva, in grado di parlare a pubblici diversi e di valorizzare il talento, la creatività e le eccellenze del nostro territorio”, sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre.

Soddisfazione anche da parte del presidente di LAZIOcrea, Marco Buttarelli, che evidenzia il grande lavoro corale alla base della manifestazione: “Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare un cartellone di appuntamenti che conferma il Castello di Santa Severa come uno dei maggiori attrattori culturali del Lazio e del Centro Italia”.

Buttarelli, inoltre, rimarca la presenza dell’UNPLI Lazio nella compagine organizzativa, evidenziando il contributo fondamentale del sistema delle Pro Loco nella promozione culturale e turistica del territorio.

Ed ancora il presidente di UNPLI Lazio, Claudio Nardocci: “Essere presenti in una manifestazione di così grande prestigio rappresenta per l’UNPLI Lazio motivo di orgoglio e una concreta occasione di valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente dalle Pro Loco. Il Castello di Santa Severa è un simbolo della nostra identità culturale e iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni e territori per promuovere il patrimonio storico, artistico e turistico del Lazio”.

Ad aprire la stagione, il 1 giugno, sarà la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, grande omaggio dedicato a Marilyn Monroe nel centenario della sua nascita. Curata da Paolo Pancaldi, l’esposizione proporrà oltre cento opere tra dipinti, fotografie, collage e installazioni firmate da artisti di fama internazionale come Andy Warhol, Mimmo Rotella, Pablo Echaurren e molti altri.

Ricchissimo anche il programma musicale che vedrà alternarsi sul palco artisti amatissimi dal pubblico come gli Stadio, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alexia, Sergio Cammariere, Gaia, Alex Britti e Tony Esposito, insieme agli appuntamenti dedicati alla lirica, allo swing, al jazz e ai giovani talenti di LazioSound.

Non mancheranno il cinema sotto le stelle, gli spettacoli teatrali, gli eventi per famiglie, i tornei di bridge e scacchi, oltre alle visite guidate del borgo medievale, del Museo del Castello, della Rocca e della Torre Saracena. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21, mentre la rassegna letteraria “Libri e calici” partirà alle 19.

Tutti gli eventi saranno gratuiti salvo dove diversamente indicato nel programma. Le prenotazioni saranno disponibili su Eventbrite, mentre i biglietti degli eventi a pagamento potranno essere acquistati su TicketOne. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Castello di Santa Severa.