Blackout continui a Fregene, i commercianti diffidano: “Rete elettrica al collasso prima dell’estate”

Confcommercio Litorale Sud denuncia: “A rischio pagamenti elettronici, merci refrigerate e immagine turistica della località”

Una rappresentanza dei commercianti di Fregene scende in campo, con una lettera, di reclamo e formale diffida, per “continui e prolungati blackout elettrici” nella località con una richiesta urgente di chiarimenti e interventi strutturali.

I commercianti aderenti alla Confocommercio e titolari di attività produttive, protestano e “sporgono formale reclamo in merito ai continui, ripetuti e prolungati distacchi della fornitura di energia elettrica che stanno interessando la nostra zona”.

“Tali interruzioni – spiega il Consigliere Confocommercio Litorale Sud Fregene, Stefano Travaglini – stanno causando gravissimi disagi materiali ed economici, tra cui il blocco dei sistemi di pagamento elettronici, il rischio di deterioramento delle merci refrigerate e l’impossibilità di erogare i servizi base ai clienti. Si tratta di un livello di disservizio inaccettabile per una località a forte vocazione turistica, che compromette l’immagine stessa del territorio. Con l’imminente inizio della stagione estiva, siamo fortemente preoccupati che il fisiologico aumento del fabbisogno energetico possa far collassare definitivamente la rete locale, moltiplicando i blackout e i conseguenti danni economici. Chiediamo quali siano i motivi tecnici specifici che determinano tali continui disservizi; il piano di interventi urgenti e strutturali previsti per potenziare la rete prima del picco estivo”.

“Ci riserviamo sin d’ora il diritto di agire nelle sedi opportune per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti e subendi a causa dei sopra citati disservizi”, conclude Travaglini.