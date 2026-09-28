Fiumicino e le regole dimenticate

Cattive abitudini alla guida e parcheggi senza rispetto delle regole alimentano il disagio di chi chiede una città più ordinata e vivibile

Appoggio pienamente la descrizione fatta dal Sig. Claudio nel suo articolo”A Fiumicino si parcheggia e si guida come si vuole” (clicca qui).

Credo sia sotto gli occhi di tutti quello che accade nel traffico in questa “città”, tranne per chi dovrebbe e potrebbe prendere provvedimenti per renderla piu’ vivibile.

Questi atteggiamenti di cattiva guida e prepotenza mi riportano alla mente le regole del lontano Far West. Abbiamo voluto elevarci a città, ma stiamo cadendo nell’inciviltà.

Lettera inviata da: C. Venerucci

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