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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 28 Settembre 2026

Fiumicino e le regole dimenticate

Cattive abitudini alla guida e parcheggi senza rispetto delle regole alimentano il disagio di chi chiede una città più ordinata e vivibile

 

 

Appoggio pienamente la descrizione fatta dal Sig. Claudio nel suo articolo”A Fiumicino si parcheggia e si guida come si vuole” (clicca qui).

 

Credo sia sotto gli occhi di tutti quello che accade nel traffico in questa “città”, tranne per chi dovrebbe e potrebbe prendere provvedimenti per renderla piu’ vivibile.

 

Questi atteggiamenti di cattiva guida e prepotenza mi riportano alla mente le regole del lontano Far West. Abbiamo voluto elevarci a città, ma stiamo cadendo nell’inciviltà.

 

Lettera inviata da: C. Venerucci

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

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