Breaking, la DRT Family domina a Pineto: primo e secondo posto nell’Under 16

La crew di Fiumicino protagonista al Clash Raw Y’all: Swallov conquista il primo posto e la qualificazione alla World Final, Formica Atomica è secondo e Too Much raggiunge i quarti

di Fernanda De Nitto

Il 27 settembre a Pineto, in provincia di Teramo, si è svolto il Clash Raw Y’all, tappa di selezione per la World Final del Check the Style, in programma a maggio a L’Aquila. La DRT Family, storica realtà del breaking nata a Fiumicino, si è presentata con tre atleti nella categoria Under 16 e ha centrato un risultato netto: primo e secondo posto e un piazzamento ai quarti.

Giovanni De Luca, B-boy Swallov, ha conquistato il gradino più alto del podio e la qualificazione alla World Final, seguito dal compagno di crew Roberto Izzo, in arte “Formica Atomica”. Ai quarti si è fermato Giuseppe De Luca, Too Much, il più giovane del gruppo.

Il risultato arriva a poche settimane dall’avvio della collaborazione tra la DRT Family e la Word Dance Academy di Fabrizio Del Bono. Per la crew guidata da Renato Casini, si è trattato della prima uscita ufficiale con la nuova sede, un passaggio importante nel percorso comune.

La DRT Family, attiva dal 2009 sul territorio di Fiumicino, lavora sul breaking e sulla cultura hip hop con corsi che vanno dalla prima infanzia agli adulti, percorsi agonistici e programmi personalizzati.

La Word Dance Academy, da parte sua, consolida un’offerta che spazia tra più discipline: dalle danze latinoamericane al country, dall’heels alla danza del ventre, con una visione orientata sia alla formazione di base sia ai percorsi avanzati.

L’intesa tra le due realtà punta a valorizzare il lavoro quotidiano in sala e a costruire un ambiente di crescita stabile. Il podio abruzzese, in questa cornice, è un segnale incoraggiante ma non un punto d’arrivo. L’obiettivo resta la continuità, con uno sguardo alle prossime competizioni e ai giovani atleti in crescita.

L’invito della scuola è a conoscere da vicino una disciplina che è tecnica, cultura e comunità.