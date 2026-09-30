Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 30 Settembre 2026

Breaking, la DRT Family domina a Pineto: primo e secondo posto nell’Under 16

La crew di Fiumicino protagonista al Clash Raw Y’all: Swallov conquista il primo posto e la qualificazione alla World Final, Formica Atomica è secondo e Too Much raggiunge i quarti

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Il 27 settembre a Pineto, in provincia di Teramo, si è svolto il Clash Raw Y’all, tappa di selezione per la World Final del Check the Style, in programma a maggio a L’Aquila. La DRT Family, storica realtà del breaking nata a Fiumicino, si è presentata con tre atleti nella categoria Under 16 e ha centrato un risultato netto: primo e secondo posto e un piazzamento ai quarti.

 

Giovanni De Luca, B-boy Swallov, ha conquistato il gradino più alto del podio e la qualificazione alla World Final, seguito dal compagno di crew Roberto Izzo, in arte “Formica Atomica”. Ai quarti si è fermato Giuseppe De Luca, Too Much, il più giovane del gruppo.

 

Il risultato arriva a poche settimane dall’avvio della collaborazione tra la DRT Family e la Word Dance Academy di Fabrizio Del Bono. Per la crew guidata da Renato Casini, si è trattato della prima uscita ufficiale con la nuova sede, un passaggio importante nel percorso comune.

 

La DRT Family, attiva dal 2009 sul territorio di Fiumicino, lavora sul breaking e sulla cultura hip hop con corsi che vanno dalla prima infanzia agli adulti, percorsi agonistici e programmi personalizzati.

 

La Word Dance Academy, da parte sua, consolida un’offerta che spazia tra più discipline: dalle danze latinoamericane al country, dall’heels alla danza del ventre, con una visione orientata sia alla formazione di base sia ai percorsi avanzati.

 

L’intesa tra le due realtà punta a valorizzare il lavoro quotidiano in sala e a costruire un ambiente di crescita stabile. Il podio abruzzese, in questa cornice, è un segnale incoraggiante ma non un punto d’arrivo. L’obiettivo resta la continuità, con uno sguardo alle prossime competizioni e ai giovani atleti in crescita.

 

L’invito della scuola è a conoscere da vicino una disciplina che è tecnica, cultura e comunità.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Breaking DRT Family
Articoli correlati
Attualità

Green Game arriva a Fiumicino: nelle scuole la sfida per l’ambiente

mercoledì, 30 Settembre 2026
Spettacolo

Breaking, la DRT Family domina a Pineto: primo e secondo posto nell’Under 16

mercoledì, 30 Settembre 2026
Attualità

Romics, al via domani la 37ª edizione tra fumetti, cinema e games

mercoledì, 30 Settembre 2026
Cronaca

Nuovo bando Protezione Civile. Pubblicato l’avviso per la selezione delle organizzazioni di volontariato da convenzionare con il Comune

mercoledì, 30 Settembre 2026
Cronaca

Rifiuti abbandonati: fototrappole in azione

mercoledì, 30 Settembre 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci