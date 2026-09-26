“A Fiumicino si parcheggia e si guida come si vuole”: la protesta di un cittadino

Dalle soste selvagge a Villa Guglielmi ai sorpassi con il semaforo rosso: la richiesta è di rafforzare i controlli della Polizia Locale, soprattutto nelle zone più congestionate

Gent.mo Direttore, vorrei fare qualche osservazione sul traffico e sulla diseducazione di molti cittadini riguardanti la città di Fiumicino.

Parcheggi di Villa Guglielmi: nella foto si può osservare come qualcuno pensi che le strisce bianche che delimitano lo spazio di parcheggio, in realtà, esistono per parcheggiarci sopra. Questo è solo per fare un esempio di come molti automobilisti ritengono che il diritto di parcheggiare molto spesso sia ritenuto personale, ovvero si parcheggia dove si vuole e come si vuole.

Altra questione sorge perché, finita l’estate e ricominciata la stagione autunnale, il traffico ha ripreso il ritmo consueto con i conseguenti rallentamenti specialmente su via di Villa Guglielmi. Però ricordo che anni fa una pattuglia della Polizia Locale presidiava per almeno un’oretta la zona dove finisce Via di Villa Guglielmi e si gira per andare al ponte 2 Giugno. Infatti nelle ore di punta la mattina la fila di auto, spesso ferma, è peggiorata dalle abitudini di alcuni guidatori che imboccano la corsia di destra, quella verso via della Scafa, per poi infilarsi, in qualche modo nella corsia di sinistra, alla curva per andare verso il ponte.

Sarebbe utile ripristinare, in quel punto, una postazione fissa della Polizia Locale per almeno un’oretta nel momento di peggiore traffico la mattina.

Ma anche in generale sarebbe molto utile che si pattugliassero maggiormente le strade di Fiumicino perché le infrazioni sono davvero molte.

Per esempio ieri mattina sono arrivato al semaforo di via Coni Zugna in direzione via Redipuglia, che era rosso, ed ovviamente mi sono fermato. Nello specchietto ho visto arrivare, dalle mie spalle, una panda a tutta velocità la quale, invece di fermarsi in attesa del verde, sempre a velocità sostenuta, ha sterzato nell’altra corsia di senso opposto, mi ha superato ed ha girato per via Val Lagarina, tutto questo con il semaforo rosso e manovrando nel mezzo dell’incrocio.

Lettera inviata da: Claudio S.

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