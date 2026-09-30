Tpl Fiumicino, incontro tra sindacati e Amministrazione comunale sui disservizi

Ugl, Cgil e Usb ricevute dal sindaco Mario Baccini. Avviate verifiche sul rispetto degli obblighi da parte dell’azienda. Nuovo confronto previsto nei prossimi giorni

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi, 30 settembre 2026, un incontro tra le organizzazioni sindacali Ugl, Cgil e Usb e l’Amministrazione comunale di Fiumicino per affrontare le problematiche e i disservizi che stanno interessando il Trasporto pubblico locale.

Le rappresentanze sindacali sono state convocate dal sindaco Mario Baccini, alla presenza di alcuni esponenti dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di analizzare la situazione e individuare possibili iniziative a tutela dei lavoratori e degli utenti.

Nel corso del lungo confronto, le parti hanno evidenziato come, nonostante le numerose difficoltà, gli autisti stiano continuando a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Alla luce di quanto emerso, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio delle procedure previste dalla normativa per verificare l’eventuale presenza di inadempienze da parte dell’azienda che gestisce il servizio. Qualora venissero accertate delle criticità, il Comune valuterà gli interventi possibili, con l’obiettivo di tutelare sia i lavoratori sia gli utenti, da tempo alle prese con una situazione di disagio.

Le organizzazioni sindacali, preso atto della disponibilità e della collaborazione manifestate dall’Amministrazione comunale, hanno concordato con il sindaco l’avvio delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Da parte sua, l’Amministrazione ha fatto sapere che interverrà nei confronti dell’azienda nel rispetto degli accordi e degli obblighi previsti dal capitolato, affinché vengano garantite all’utenza le corse programmate e, parallelamente, ai lavoratori venga assicurato il pagamento delle spettanze nei tempi previsti.

Sindacati e Amministrazione torneranno a incontrarsi nei prossimi giorni per verificare l’andamento del servizio e valutare gli sviluppi delle iniziative intraprese.