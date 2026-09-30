Green Game arriva a Fiumicino: nelle scuole la sfida per l’ambiente

Al via la 14ª edizione del progetto dedicato a economia circolare e raccolta differenziata. Gli studenti si sfideranno a colpi di quiz per conquistare un posto nella Finalissima Nazionale 2027

Ambiente, sostenibilità e gioco entrano in classe con Green Game, il progetto di formazione didattica che porta nelle scuole italiane i temi dell’economia circolare, del riciclo e della raccolta differenziata attraverso attività interattive e momenti di confronto.

Prende ufficialmente il via la 14ª edizione dell’iniziativa, completamente gratuita per gli istituti scolastici e promossa dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, enti senza scopo di lucro impegnati su tutto il territorio nazionale nel recupero e nell’avvio a riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni attraverso la differenziata.

“Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani – spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori – In un panorama in cui la gestione dei rifiuti è in continuo miglioramento, grazie al progetto Green Game stiamo orientando la comunità verso i traguardi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030″.

Il contest è rivolto agli Istituti secondari di secondo grado e si svilupperà lungo un doppio percorso. Da una parte è previsto un tour in presenza che attraverserà la Toscana, dall’altra un calendario di appuntamenti digitali consentirà la partecipazione delle scuole del resto d’Italia, coinvolgendo migliaia di ragazze e ragazzi.

Tra le tappe previste ci saranno anche le scuole del territorio di Fiumicino. L’attività didattica sarà guidata dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia che cura la produzione e la divulgazione del format.

Dopo una prima sessione di approfondimento sui temi ambientali, gli studenti saranno chiamati a mettere alla prova quanto appreso attraverso una sfida a quiz interattiva tra le classi. Un modo per trasformare la formazione in una vera e propria competizione educativa, capace di unire conoscenza, partecipazione e divertimento.

Al termine degli appuntamenti, le migliori classi provenienti da tutta Italia accederanno alla Finalissima Nazionale, il grande evento conclusivo durante il quale sarà proclamata la scuola Campione Nazionale Green Game 2027.

L’ultima finale nazionale, disputata a Roma, ha visto la partecipazione di oltre 3.000 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia. A conquistare il titolo è stato l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio, in provincia di Varese, attuale campione nazionale in carica.

Ora la sfida riparte: quale scuola riuscirà a raccogliere il testimone e a conquistare il titolo di Campione Nazionale Green Game 2027?

Il progetto gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le iscrizioni sono già aperte.

Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale greengame.it e sui profili Facebook e Instagram del progetto.