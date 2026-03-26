Via delle Arti chiusa, Ezio di Genesio Pagliuca “non è accettabile”

Il capogruppo Pd di Fiumicino chiede all’amministrazione comunale di sollecitare gli interventi

Il Pd, tramite il capogruppo Ezio Di Genesio Pagliuca, solleva la situazione di via delle Arti, nella zona di Parco Leonardo, chiusa da circa due mesi, chiedendo all’amministrazione comunale di Fiumicino di sollecitare gli interventi a chi di competenza.

“A Parco Leonardo è bloccato un collegamento essenziale verso la Roma-Fiumicino – scrive Di Genesio Pagliuca – Da circa due mesi la strada resta chiusa, senza interventi. Nel frattempo i cittadini sono costretti a percorsi più lunghi e affrontano disagi ogni giorno, mentre camion continuano a passare indisturbati. Il Comune agisca in danno, come già fatto in passato. Le soluzioni esistono: basta applicarle”.

“Non è accettabile. Serve un intervento immediato e tempi certi”, conclude. La strada rappresenta la rampa di accesso alla A91 da Parco Leonardo.