Unione Inquilini Fiumicino “Ater Lazio: stessa regione, stessi diritti”

“Basta discriminazioni verso gli assegnatari di ATER Provincia di Roma”

“È notizia di questi giorni, pubblicata sul sito di ATER Roma, l’avvio delle procedure di transazione economica e regolarizzazione rivolte agli assegnatari, comprese le morosità pregresse, con riduzioni che arrivano fino all’80% degli importi dovuti per gli inquilini regolarmente assegnatari, ricadenti nel Comune di Roma” Lo dichiara in un comunicato stampa Unione Inquilini Fiumicino.

“Una misura importante – prosegue – che riconosce finalmente le difficoltà economiche vissute da migliaia di famiglie e che rappresenta un passo concreto verso la tutela del diritto all’abitare. Tuttavia, mentre ATER Roma apre a sanatorie e transazioni, per gli inquilini di ATER Provincia di Roma la realtà è completamente diversa: nessuna possibilità di transazione, nessun percorso di regolarizzazione agevolata, ma soltanto diffide di pagamento e pressioni continue nei confronti di famiglie che da anni vivono in condizioni di totale abbandono.”

“Gli assegnatari degli immobili gestiti da ATER Provincia di Roma sono costretti quotidianamente a convivere con strutture fatiscenti, manutenzioni inesistenti, infiltrazioni, ascensori guasti, degrado urbano e assenza di servizi essenziali, senza ricevere alcuna risposta concreta dall’ente gestore.Siamo consapevoli delle enormi difficoltà economiche in cui versa ATER Provincia di Roma, un ente che da anni vive una situazione di dissesto finanziario dovuta anche al mancato sostegno economico da parte della Regione Lazio nell’ultimo decennio.”

“Ma tutto questo non può e non deve giustificare una disparità di trattamento così evidente tra cittadini della stessa regione.

Non possono esistere assegnatari di serie A e assegnatari di serie B.

Non possono esserci territori considerati “figli di un dio minore”.

L’Unione Inquilini Fiumicino chiede con forza alla Regione Lazio e ai vertici di ATER Provincia di Roma di adottare immediatamente le stesse misure previste per ATER Roma, garantendo:

transazioni economiche eque anche agli assegnatari della provincia;

percorsi reali di regolarizzazione delle posizioni debitorie;

sospensione delle diffide in presenza di situazioni sociali ed economiche fragili;

un piano straordinario di manutenzione e riqualificazione degli immobili.

La casa popolare deve tornare a essere uno strumento di tutela sociale e non un meccanismo di pressione contro le fasce più deboli della popolazione.

L’Unione Inquilini Fiumicino – conclude – continuerà a battersi affinché tutti gli assegnatari delle ATER del Lazio abbiano pari dignità, pari diritti e pari trattamento.”