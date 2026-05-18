Fiumicino, svolta digitale per l’Imposta di Soggiorno

Dal secondo trimestre 2026 nuove modalità telematiche obbligatorie per tutte le strutture ricettive

Importante evoluzione tecnologica nel Comune di Fiumicino per la gestione dell’Imposta di Soggiorno. A partire dal secondo trimestre 2026, la Servizi Civici S.p.A. introduce nuove modalità telematiche progettate per digitalizzare, semplificare e rendere più trasparente il dialogo tra l’amministrazione, i cittadini e le imprese del comparto turistico-ricettivo.

La novità principale riguarda la totale digitalizzazione degli adempimenti. Tutte le strutture ricettive del territorio comunale – comprese le “Locazioni Brevi” e gli “Alloggi Turistici” che prima inviavano dichiarazioni via PEC – avranno l’obbligo tassativo di registrarsi al portale dedicato per trasmettere la dichiarazione trimestrale delle presenze e procedere al relativo pagamento.

I gestori delle strutture possono effettuare tutte le operazioni guidate – dalla richiesta delle credenziali digitali all’accreditamento della struttura, fino alla comunicazione delle presenze e alla generazione dell’avviso di pagamento – collegandosi direttamente al sito ufficiale di Servizi Civici S.p.A. www.servizicivicispa.it nella sezione dedicata all’Imposta di Soggiorno: www.servizicivicispa.it/it/unita_organizzative/imposta-di-soggiorno.

“Con questa innovazione compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli – L’obiettivo è semplificare le procedure per gli operatori del settore e rendere più immediato ed efficiente il rapporto con la pubblica amministrazione. Attraverso strumenti digitali moderni accorciamo la distanza tra cittadini, imprese e amministrazione. Il nuovo sistema consentirà una gestione più efficace dell’imposta di soggiorno, migliorando il monitoraggio dei flussi turistici e la collaborazione tra Comune e operatori del territorio.”

ASSISTENZA ALL’UTENZA SOLO SU APPUNTAMENTO Per garantire il massimo supporto in questa fase di transizione, Servizi Civici S.p.A. incaricata di gestire l’Imposta di Soggiorno ha potenziato il servizio di assistenza e front office. Si specifica che lo sportello riceverà esclusivamente su appuntamento, prenotabile online attraverso il link ufficiale: servizicivicispa.it/it/book.