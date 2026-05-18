Fiumicino potenzia la raccolta differenziata: arrivano nuove ecoisole sul territorio

L’assessore Stefano Costa accelera sul decoro urbano e sui servizi ambientali: “Più strumenti ai cittadini per combattere degrado e abbandono dei rifiuti”

di Matteo Fasano

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Fiumicino nel miglioramento della gestione dei rifiuti urbani e nel rafforzamento della raccolta differenziata. Accanto ai tradizionali mastelli domestici, il Comune continua a investire sulle ecoisole, punti di conferimento pensati per consentire ai cittadini di smaltire correttamente i rifiuti quando i quantitativi superano la normale capienza dei contenitori casalinghi.

Nella giornata di oggi l’Amministrazione ha avviato l’installazione di nuove ecoisole nelle località di Fregene, Maccarese, Villa Guglielmi, Isola Sacra e Parco Leonardo, nell’ambito di un piano di potenziamento dei servizi ambientali studiato sulla base delle esigenze del territorio e dei sopralluoghi effettuati insieme al Corpo di Polizia Locale.

Nel dettaglio, due ecoisole sono state posizionate sul lungomare di Fregene, una a Maccarese, una a Villa Guglielmi e una all’Isola Sacra, nel parcheggio all’intersezione tra via Amico Bignami e via Bastianelli. È inoltre in corso l’installazione di un’ulteriore struttura a Parco Leonardo, nella zona delle Pleiadi.

Un intervento che porta la firma dell’assessore all’Ambiente Stefano Costa, impegnato nel rafforzamento dei servizi ecologici e nel contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

“L’obiettivo dell’intervento è quello di potenziare i servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti e migliorare la gestione ambientale nelle diverse zone del territorio comunale – dichiara l’assessore Stefano Costa – Oggi siamo presenti sul territorio con il posizionamento di sei ecoisole, ma ne arriveranno altre. Continuiamo a portare avanti programmi e progetti che aiutino a rendere il territorio più decoroso”.

Costa lancia anche un appello al senso civico dei cittadini: “Suggeriamo a tutti coloro che possono avere un eccesso di rifiuti, magari dopo una serata con amici o occasioni particolari, di utilizzare le ecoisole. Abbandonare i rifiuti per strada è un reato, oltre che un grave segno di inciviltà”.

Con questo nuovo intervento il Comune punta dunque a rafforzare la rete dei servizi ambientali, migliorare il decoro urbano e offrire ai residenti strumenti concreti per una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.