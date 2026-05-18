Maccarese, modifiche alla viabilità per la “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”

Il 24 maggio divieti di transito e sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva

Il 24 maggio si terrà l’evento sportivo “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni“, organizzato dalla Running Club Fregene. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in Viale Maria e nella adiacente strada interna priva di denominazione (ambo i lati), nel tratto compreso tra il Castello di San Giorgio di Maccarese e l’intersezione con Via Rospigliosi, dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e comunque fino al termine della manifestazione, in data 24 maggio 2026. Esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, saranno interdetti a mezzo transenne;

– Istituzione del divieto di transito veicolare, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, in Via del Buttero, Viale Maria, Via dei Monti dell’Ara, Lungomare di Maccarese, Via Praia a Mare, ritorno su Viale Maria e Via del Buttero, dalle ore 08.15 alle ore 10.00, limitatamente al passaggio dei partecipanti e fino a cessate esigenze del 24 maggio 2026.