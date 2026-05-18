Fiumicino, controlli dei Carabinieri in aeroporto: stretta contro NCC abusivi e procacciatori irregolari

Sanzionate 11 persone nell’area arrivi del “Leonardo da Vinci”. Multe per 25mila euro e ordini di allontanamento per 48 ore

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno intensificato i controlli all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, con particolare attenzione alle aree arrivi dei terminal, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dell’esercizio abusivo del trasporto pubblico non di linea e del procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

Nel corso dell’operazione, condotta dai militari della Stazione Carabinieri Fiumicino Aeroporto, sono state complessivamente sanzionate 11 persone ritenute coinvolte in attività irregolari. In particolare, i controlli hanno portato all’individuazione di 4 autisti N.C.C. e di 7 soggetti privi di qualsiasi licenza autorizzativa, sorpresi mentre cercavano di adescare passeggeri in arrivo nello scalo romano senza averne titolo.

Per tutti i trasgressori è scattata anche la notifica dell’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore.

L’ammontare complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio ammonta a 25mila euro. L’Autorità amministrativa competente è stata informata dai Carabinieri per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Le attività di controllo, spiegano gli investigatori, proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di tutelare i viaggiatori e garantire la legalità all’interno dello scalo aeroportuale.

Si precisa che i soggetti sanzionati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale definitivo accertamento di responsabilità, nel rispetto dell’attuale fase del procedimento e dei diritti delle persone coinvolte.

(Foto di repertorio)