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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 10 Maggio 2026

Tragedia a Fiumicino, il cordoglio di Michela Califano per la scomparsa di Simone Contadellucci

“Una perdita che colpisce l’intera comunità”: il ricordo del giovane padre morto in un incidente stradale

 

 

Un’intera comunità si stringe nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di Simone Contadellucci, il giovane padre di famiglia deceduto ieri a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sul territorio di Fiumicino (clicca qui). Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, tra cui quello di Michela Califano, che ha voluto ricordare Simone come una persona conosciuta e benvoluta da tutti, profondamente legata alla comunità di Ponton dell’Elce, dove lavorava nel caffè di famiglia. Un dolore che lascia sgomenti amici, parenti e cittadini, uniti attorno ai suoi cari in questo momento di immensa tristezza.

 

 

“Con profondo dolore ho appreso della prematura e tragica morte di Simone Contadellucci, avvenuta ieri in seguito a un grave incidente stradale nel nostro territorio” lo dichiara Michela Califano.

 

“Come Segretaria del Partito Democratico di Fiumicino e Consigliera Regionale del Lazio – aggiunge – desidero esprimere la mia più sentita vicinanza a Stefano Pontoni, suo zio, e a tutta la famiglia colpita da questo immenso e improvviso lutto”.

 

“Simone, giovane padre di due bambine e barista nel caffè di famiglia, era una figura conosciuta e amata nella comunità di Fiumicino e Ponton dell’Elce. La sua perdita lascia un vuoto doloroso in tutti noi. In questo momento di grande tristezza, mi stringo attorno a Stefano Pontoni e a tutti i suoi cari con un abbraccio di solidarietà umana e affetto” conclude Michela Califano

 

 

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Califano incidente lutto Simone Contadellucci
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