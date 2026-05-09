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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 9 Maggio 2026

Schianto mortale a Tragliatella, perde la vita un motociclista

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio all’incrocio tra via del Casale di Sant’Angelo e via Gremiasco

 

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il tardo pomeriggio a Tragliatella, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un violento impatto avvenuto all’incrocio tra via del Casale di Sant’Angelo e via Gremiasco.

 

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, il centauro sarebbe rimasto coinvolto in uno schianto le cui cause sono tuttora al vaglio degli investigatori. L’impatto, particolarmente violento, non gli avrebbe lasciato scampo.

 

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, affiancati dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, impegnati sia nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area sia nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

 

Per diverse ore la zona è rimasta sotto controllo delle autorità competenti, mentre gli operatori effettuavano accertamenti tecnici e raccoglievano elementi utili alle indagini.

 

L’ennesima tragedia sulle strade del territorio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale in un tratto già noto ai residenti per la sua pericolosità.

 

 

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incidente Polizia Tragliatella
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