Fregene: intitolato a Andrea Porcelli il Largo di fronte al centro sportivo

Baccini: “Siamo orgogliosi di avere intitolato un’area a lui affinché il suo ricordo rimanga vivo nei cuori di tutti”

“Andrea Porcelli capitano per sempre, il tuo esempio continua a camminare con noi” È la frase impressa sulla panchina installata nel nuovo Largo Andrea Porcelli, la rotonda situata di fronte al centro sportivo di Fregene, inaugurato questa mattina alla presenza del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, della vicesindaco Giovanna Onorati, dei genitori di Andrea e dei cittadini.

L’intitolazione si è svolta al termine della manifestazione “Legalmente marciando in ricordo di Andrea Porcelli”, patrocinata dal Comune di Fiumicino, che ha coinvolto Forze dell’Ordine, scuole, associazioni e numerosi cittadini in una giornata dedicata alla memoria, alla legalità e alla partecipazione civica.

“Andrea è scomparso prematuramente a dicembre del 2008 e il 31 dello stesso mese avrebbe compiuto 15 anni, pochi per morire – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Siamo orgogliosi di avere intitolato un’area a lui affinché il suo ricordo rimanga vivo nei cuori di tutti. Andrea deve essere ricordato come un ragazzo pieno di vita, amato dalla sua famiglia e dai suoi amici, il cui ricordo oggi diventa patrimonio dell’intera comunità. A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare la famiglia di Andrea per aver condiviso con tutti noi un mometno così importante e carico di significato.”