Palidoro, clean up day per salvare il fratino: cittadini in campo sulla spiaggia

Domani dalle 14.30 alle 17.00 l’iniziativa del progetto europeo “LIFE ALEXANDRO” con la raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione per tutelare l’habitat del piccolo trampoliere a rischio estinzione

di Dario Nottola

Si svolgerà domani, dalle 14.30 alle 17.00, un’iniziativa di pulizia sulla spiaggia di Palidoro. Si tratta di “LIFE ALEXANDRO”, co-finanziato dal programma LIFE dell’UE e patrocinato, tra gli altri, da Legambiente Lazio: è un progetto europeo nato con l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione del fratino (Anarhynchus alexandrinus), una specie simbolo degli ecosistemi costieri, oggi in forte declino.

Il progetto prende forma dalla necessità di contrastare le principali minacce che incidono sulla sopravvivenza della specie, in particolare la pressione antropica sulle spiagge e il degrado degli habitat naturali. Proprio per preservare l’habitat di questo piccolo trampoliere in via d’estinzione, è stato organizzato un clean up day alla spiaggia di Palidoro a Fiumicino.

“Sarà l’occasione per ripulire la spiaggia dai rifiuti ma anche di quello di sensibilizzare maggiormente chi frequenta le spiagge e far capire che la spiaggia non è un cumulo di materiale inerte ma un ambiente ricco di vita, un ambiente di transizione e per questo da salvaguardare”, viene sottolineato dai promotori