Fiumicino, nella Sala Sirio dell’Hotel Tiber, la presentazione del libro “Gesù e i bambini”

Giovedì 14 maggio l’incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio per approfondire il volume di Adriana Gulotta e Maria Cristina Marazzi

di Fernanda De Nitto

Si terrà il prossimo giovedì 14 maggio, alle ore 19.00, presso la Sala Sirio dell’Hotel Tiber di Via Torre Clementina, 276, a Fiumicino, la presentazione del libro “Gesù e i bambini – Letture spirituali dell’infanzia e dell’adolescenza”, organizzata e promossa dalla Comunità di S. Egidio.

All’evento di presentazione del volume, scritto da Adriana Gulotta e Maria Cristina Marazzi, parteciperanno: Angelo Romano, Relatore Generale del Dicastero delle Cause dei Santi; Marco Giordano, Direttore Scientifico del Centro studi affido, Barbara Durante, Dirigente Scolastico e l’autrice Adriana Gulotta. Modererà l’incontro Francesca Scambia, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino.

Il libro introduce i lettori ai Vangeli dell’infanzia di Gesù, alla sua adolescenza e giovinezza, mediante l’esplorazione e la comprensione di una delle più grandi periferie dell’esistenza, quella degli inizi della vita e della minore età. Il contributo apportato da Gulotta e Marazzi aiuta ad interpretare e conoscere le pagine sapienziali del Vangelo, riflettendo sulla ricca esperienza di una comunità ecclesiale, come Sant’Egidio, che dalla fine degli anni ‘60 del secolo scorso si è fatta vicina al mondo dei bambini e degli adolescenti in difficoltà, partendo da Roma per arrivare in tanti angoli del pianeta.

Questa esperienza e questo vissuto rifluiscono nel libro che si apre con i Vangeli dell’infanzia, quindi con Gesù bambino, per muovere poi verso gli episodi evangelici che vedono come protagonisti o coprotagonisti bambini, adolescenti e giovani, ritraendo il modo in cui il Signore si rapporta ad essi, parla con loro, risponde al loro bisogno.

Il volume infonde coraggio, in una stagione di ripiegamento e di pessimismo, divenendo qualcosa di prezioso, soprattutto nell’anno in cui la chiesa ha celebrato l’anno giubilare dedicato alla speranza.

Le autrici: Adriana Gulotta è docente e curatrice di programmi di scolarizzazione, educazione alla pace e integrazione, nonchè coordinatrice della Comunità di Sant’Egidio per i minori e le giovani generazioni, mentre Maria Cristina Marazzi è medico e docente universitario, consulente di diversi progetti nazionali ed esteri di solidarietà, legati all’impegno di Sant’Egidio, verso le fasce più deboli della società.