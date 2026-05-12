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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 12 Maggio 2026

Da Gaza all’Italia: atterrati a Fiumicino 72 studenti palestinesi accolti dagli Atenei italiani

All’aeroporto presenti il sindaco Mario Baccini, il ministro Antonio Tajani e il ministro Anna Maria Bernini

 

E’ atterrato oggi, presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”, il volo proveniente da Amman con a bordo 72 universitari palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza.

 

L’arrivo degli studenti rientra nel programma “IUPALS” (Italian Universities for Palestinian Students), promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di garantire continuità formativa e opportunità accademiche ai giovani palestinesi colpiti dalla crisi in corso.

 

 

Ad accogliere la delegazione all’aeroporto erano presenti il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, al Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e al Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini.

 

 

“Gli studenti saranno accolti presso 21 Atenei italiani, dove potranno proseguire il proprio percorso accademico grazie a un’iniziativa che testimonia l’impegno delle istituzioni e del sistema universitario italiano a favore del diritto allo studio, dell’inclusione e della cooperazione internazionale – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Un’iniziativa resa possibile anche grazie all’attenzione e all’impegno del Ministro Antonio Tajani e del Ministro Anna Maria Bernini. Fiumicino, porta d’ingresso del Paese, oggi ha voluto dare un segnale di vicinanza a questi giovani, offrendo loro non solo un approdo sicuro, ma anche la possibilità di costruire il proprio futuro attraverso la formazione e la crescita culturale. In momenti complessi come quello che stiamo vivendo, il dialogo tra i popoli e l’investimento nelle nuove generazioni rappresentano strumenti per promuovere pace, dignità e speranza”.

 

 

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Aeroporto Baccini Severini studenti
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