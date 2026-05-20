TPL Fiumicino: Commissione Trasporti al lavoro con Astral e Regione per aumento chilometraggio e potenziamento corse

De Pascali: “Il nostro territorio ha esigenze uniche legate ad aeroporto, lavoro su turni e mobilità nei weekend”

Si è tenuta questa mattina un’importante seduta della Commissione Trasporti, incentrata sul futuro del Trasporto Pubblico Locale nel territorio di Fiumicino, a seguito delle nuove direttive regionali sulle Unità di Rete.

All’incontro, promosso dalla Presidenza della Commissione, hanno partecipato i vertici di Astral, con il Presidente e Amministratore Unico Giuseppe Simeone, l’Assessore Angelo Caroccia e i dirigenti dell’area trasporti.

“È stato un incontro fondamentale grazie al quale porre le basi per l’avvio dell’Unità di Rete – spiega la Presidente della Commissione Trasporti, Francesca De Pascali – In questa sede abbiamo analizzato il chilometraggio che verrà coperto dalla Regione Lazio e da Astral, individuando quello che invece rischia di rimanere fuori dalla nuova pianificazione”.

“Ai vertici di Astral – aggiunge – abbiamo espresso indicazioni precise non solo sulle tratte, ma soprattutto sulla frequenza delle corse. Per legge regionale, infatti, il TPL nasce per garantire il trasporto scolastico e pendolare nei giorni feriali, escludendo di fatto le esigenze legate al turismo o allo shopping. Abbiamo tuttavia sottolineato come Fiumicino presenti una realtà unica, che richiede tutele straordinarie. Ospitiamo un aeroporto internazionale con un indotto di migliaia di persone, la stragrande maggioranza delle quali risiede proprio nel nostro Comune e lavora su turni che coprono il sabato e, soprattutto, la domenica”.

“Sul territorio – prosegue De Pascali – sono inoltre presenti due grandi centri commerciali operativi sette giorni su sette. A ciò si aggiunge l’annosa questione dei parcheggi che, come in molte città del Lazio, spinge una fetta larghissima di lavoratori a preferire i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro”.

“Grazie all’incontro di oggi abbiamo potuto ufficialmente presentare una richiesta ufficiale di deroga alla previsione standard del chilometraggio e avviare una proficua collaborazione con Astral e Regione Lazio per sanare tempestivamente le criticità emerse e garantire un servizio che rispecchi le reali dinamiche economiche e sociali della nostra città. Un sentito ringraziamento va al presidente di Astral, Giuseppe Simeoni, per la disponibilità a partecipare in prima persona alla commissione di oggi” conclude la Presidente della Commissione Trasporti, Francesca De Pascali