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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Maggio 2026

Fiumicino, al Parco Agorà confronto tra associazioni su donne e maternità in Africa

Incontro con associazioni e volontariato tra testimonianze, dibattiti e attività per famiglie e bambini

 


di Dario Nottola

Domenica scorsa al Parco Agorà, gestito da SAIFO, in “Mamma Africa”, si è parlato di cosa vuol dire essere madre e donna in Africa, presenti chi conosce precisamente il tema perché in quel Continente vi opera e fa volontariato: Africa Sottosopra, Emergency, Bambini del Madagascar e Comunità di Sant’Egidio hanno portato esperienze che hanno arricchito i presenti.

 

“Peccato che Fiumicino sia ancora troppo distratta e distante da certi argomenti. E proprio per questo è giusto continuare – sottolinea SAIFO -”. La mattinata è stata dedicata a mercatini e giochi per i bambini ed in un’area picnic le famiglie si sono intrattenute per assistere alla seconda parte.

 

Nel pomeriggio si è svolto il dibattito a più voci con le organizzazioni di volontariato che hanno raccontato le loro reciproche esperienze sul ruolo delle donne in Africa. Particolarmente graditi i saluti portati dal sindaco Mario Baccini e da Michela Califano, consigliera regionale.

 

Emanuela Cedroni dell’APS SAI.FO ha coordinato gli interventi dei rappresentanti delle associazioni presenti.

 

(Foto SAIFO)

 

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