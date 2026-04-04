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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 4 Aprile 2026

Spiagge pronte per le feste: litorale ripulito

Da Passoscuro a Isola Sacra, rimosse notevoli quantità di rifiuti e detriti

 

di Dario Nottola

 

 

Dopo la pulizia sulla spiaggia libera di Passoscuro, le operazioni, su iniziativa dell’amministrazione comunale, si sono concentrate sul lungomare della Salute ad Isola Sacra: la rimozione sull’arenile di rifiuti e detriti, accumulati dalle mareggiate di marzo, ieri si era limitata ad operazioni manuali; oggi, sin dalla mattina presto, si è passati a vagliature meccaniche grazie al miglioramento del meteo ed alla minore incidenza del vento.

 

 

Un’operazione che sicuramente potrà essere apprezzata dai tanti visitatori previsti in occasione della Pasqua e della Pasquetta sui nostri 24 chilometri di costa.

 

 

Ieri, inoltre, era stata completata la pulizia dei rifiuti nella Darsena portuale di Fiumicino.

 

 

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Tags
Litorale Pulizia spiaggia
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