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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 17 Maggio 2026

Parco Leonardo, controlli straordinari nelle aree sensibili del quartiere

Polizia Locale e Carabinieri impegnati tra stazione, cinema, sale giochi e zona Pleiadi. Il Comitato di Quartiere: “Presidio costante e collaborazione fondamentale per sicurezza e prevenzione”

 

di Dario Nottola

 

 

Sono proseguiti anche ieri i controlli a Parco Leonardo. Polizia Locale e Carabinieri presenti nel quartiere con controlli e verifiche nelle aree più sensibili: dalla stazione alle scale del cinema, dalle sale giochi fino alla zona delle Pleiadi.

 

“Un’attività di presidio e monitoraggio che continua nelle diverse aree segnalate dai residenti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, controllo e presenza sul territorio – sottolinea il Comitato di Quartiere – La collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini resta fondamentale per prevenire episodi di degrado, contrastare situazioni critiche e mantenere alta l’attenzione nei punti sensibili del quartiere”.

 

Il Comitato esprime ringraziamenti al Segretario Generale del Comune di Fiumicino, Giuseppe Salvatore Alemanno, recentemente nominato Comandante Dirigente dell’Area Sicurezza Urbana, che insieme al corpo della Polizia Locale.

 

 

“Sta portando avanti un lavoro concreto di ascolto, verifica e attuazione delle procedure attese da tempo dai residenti. Come Comitato Quartiere Parco Leonardo continueremo a collaborare con forze dell’ordine, Comune e istituzioni sui temi della sicurezza e della prevenzione, sostenendo controlli mirati, presidi itineranti, verifiche su locali e autorimesse, maggiore attenzione alle aree sensibili e alle segnalazioni dei cittadini. Un lavoro condiviso fondamentale per garantire più sicurezza e presenza costante sul territorio”, conclude il sodalizio.

 

 

 

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Comitato di Quartiere Parco Leonardo
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