Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 18 Maggio 2026

Parco Leonardo, controlli rafforzati per il secondo weekend consecutivo

Polizia Locale e Carabinieri intensificano i presidi tra stazione, sale giochi e quadrante delle Pleiadi

 

Sono proseguite anche questo fine settimana le attività di controllo e presidio del territorio nel quartiere di Parco Leonardo. Per il secondo weekend consecutivo, la Polizia Locale di Fiumicino, in collaborazione con i Carabinieri, ha intensificato le verifiche nelle aree maggiormente segnalate dai residenti.

 

I controlli hanno interessato in particolare la zona della stazione ferroviaria, le sale giochi e il quadrante delle Pleiadi, con pattugliamenti mirati e finalizzati a rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio.

 

L’operazione rientra in un più ampio piano di attenzione e prevenzione promosso dall’amministrazione comunale per contrastare situazioni di degrado, incrementare il controllo nelle aree sensibili e dare risposte alle segnalazioni dei cittadini.

 

L’obiettivo è garantire una presenza costante e visibile sul territorio, attraverso un lavoro coordinato tra Polizia Locale, forze dell’ordine e amministrazione comunale – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Le attività di presidio proseguiranno anche nelle prossime settimane, con controlli itineranti, verifiche su locali e un monitoraggio costante delle area di Parco Leonardo.”

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Cronaca

Unione Inquilini Fiumicino "Ater Lazio: stessa regione, stessi diritti"

lunedì, 18 Maggio 2026
Cronaca

Fiumicino, controlli dei Carabinieri in aeroporto: stretta contro NCC abusivi e procacciatori irregolari

lunedì, 18 Maggio 2026
Cronaca

Fiumicino potenzia la raccolta differenziata: arrivano nuove ecoisole sul territorio

lunedì, 18 Maggio 2026
Cronaca

Fiumicino, svolta digitale per l'Imposta di Soggiorno

lunedì, 18 Maggio 2026
Cronaca

Maccarese, modifiche alla viabilità per la “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”

lunedì, 18 Maggio 2026
Darsenamed
Conad Fiumicino
Parco da Vinci
Salute & Benessere
Parco da Vinci
Parco da Vinci