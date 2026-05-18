Bilancio, sanità e territorio: il 19 maggio Consiglio comunale di Fiumicino

In programma anche il nuovo centro anziani di Isola Sacra e la sicurezza stradale

Il Consiglio comunale di Fiumicino è stato convocato in seduta pubblica e sessione ordinaria per martedì 19 maggio. L’appuntamento è fissato nella sala delle adunanze consiliari alle ore 8 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione.

Numerosi i punti inseriti all’ordine del giorno, tra questioni economico-finanziarie, servizi al territorio e temi di carattere sociale e sanitario.

Tra le proposte di deliberazione figura la ratifica della variazione urgente di bilancio prevista dalla delibera di Giunta n. 46 del 2026, ai sensi dell’articolo 42 del Testo unico degli enti locali. In discussione anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a una sentenza esecutiva del Tribunale di Civitavecchia, iscritta al ruolo degli affari contenziosi del 2022.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il Piano degli incarichi 2026 e a valutare l’istituzione di un nuovo centro anziani nella località di Isola Sacra, con l’individuazione del locale da destinare alla struttura.

Nel corso della seduta verranno affrontati anche diversi ordini del giorno. Tra questi, il disegno di legge sul consenso, la richiesta di attivazione della Casa della Salute di Fiumicino – Isola Sacra e l’apertura di un ambulatorio pediatrico operativo nei giorni festivi.

Spazio poi ai temi della sicurezza urbana e della tutela del patrimonio cittadino con la proposta di interventi di messa in sicurezza e valorizzazione dell’incrocio tra via Val Lagarina e via Monte Solarolo, con particolare attenzione alla fontana storica presente nell’area.

Tra gli altri punti in discussione anche il sostegno alla proposta di legge sul diritto alla reputazione e la richiesta di un intervento presso la Regione Lazio per l’adozione di una legge regionale organica e multidisciplinare in materia di endometriosi.