Fiumicino, la scrittrice Tea Ranno incontra gli studenti della Porto Romano

“La fabbrica dei contrattempi” incanta gli alunni tra lettura, dialogo e riflessioni.

“La fabbrica dei contrattempi” incanta gli alunni della “Porto Romano”. Una mattinata all’insegna della lettura, del dialogo e della riflessione quella vissuta dagli studenti della “Comunità scolastica” dell’I.C. “Porto Romano” di Fiumicino, che hanno accolto con grande entusiasmo la scrittrice Tea Ranno.

Il libro “La fabbrica dei contrattempi” di Tea Ranno è una fiaba moderna che racconta la storia di Ilaria, una bambina sommersa da impegni e ritmi frenetici. Attraverso un mondo fantastico popolato da personaggi simbolici, il libro invita a riflettere sul valore del tempo, della lentezza e della libertà di sbagliare.

Con una scrittura delicata e immaginifica, Tea Ranno affronta temi molto attuali come l’ansia da prestazione nei bambini e la società della continua corsa contro il tempo. È un racconto pensato per i più giovani, ma capace di parlare anche agli adulti, ricordando quanto sia importante fermarsi, respirare e lasciare spazio all’immaginazione.

L’incontro si è trasformato in un intenso momento di confronto tra l’autrice e i ragazzi, che hanno seguito con attenzione il dialogo, intervenendo con domande, curiosità e riflessioni nate proprio dalla lettura del romanzo. Grande la partecipazione degli studenti, coinvolti dai temi affrontati nel libro: il rapporto con il tempo, la pressione degli impegni quotidiani, il bisogno di rallentare e l’importanza di dare spazio alla fantasia e alle emozioni.

Tea Ranno ha saputo catturare l’interesse dei giovani presenti con la sensibilità e la semplicità che caratterizzano la sua scrittura, creando un dialogo autentico e diretto con gli studenti. Un’esperienza che ha lasciato un segno positivo nei ragazzi e che ha confermato ancora una volta il valore della lettura come strumento di crescita, confronto e consapevolezza.

Gli appuntamenti culturali, come quello odierno, nascono dalla forte volontà dei docenti della “Comunità scolastica” della Porto Romano di offrire agli studenti esperienze coinvolgenti e significative, capaci di trasformare la lettura in un momento di dialogo, confronto e crescita personale.

Una giornata intensa e partecipata, che resterà certamente tra i ricordi più significativi di questo anno scolastico.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di educazione civica e ambientale promosso dalla scuola, con il sostegno della Fondazione Anna Maria Catalano, da sempre impegnata nella diffusione dei valori della cittadinanza attiva, della cultura e del rispetto dell’ambiente.