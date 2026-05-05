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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 5 Maggio 2026

Parco Leonardo, cadavere riaffiora nel Tevere

Il ritrovamento nel pomeriggio lungo la pista ciclabile: indagini in corso per l’identificazione

 

di Fernanda De Nitto

 

Un cadavere è riemerso questo pomeriggio dalle acque del fiume Tevere nei pressi della pista ciclabile poco distante dalla località del Parco Leonardo, in Via Guarino Guarini.

 

 

A seguito di una segnalazione di cittadini allarmati dalla presenza dell’uomo senza vita è prontamente intervenuta la squadra 13/A dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Roma Ostia, congiuntamente alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale di Fiumicino.

 

Per recuperare la salma sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme con la squadra nautica fluviale della Polizia di Stato che con il gomme ha collaborato a portare il cadavere a terra.

 

Presenti in loco le autorità giudiziarie competenti, le forze dell’ordine, la polizia mortuaria, la polizia idraulica e gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiumicino che si stanno occupando dell’identificazione del deceduto e delle successive indagini.

 

Da quanto si apprende il corpo esanime, apparentemente di un uomo di mezza età, era in acqua già da diversi giorni e pertanto sarà ancora più complesso procedere all’identificazione.

 

Notizia in aggiornamento

 

 

 

 

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Cadavere Parco Leonardo Tevere
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