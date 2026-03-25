Parco Leonardo, al via la riqualificazione del Parco delle Idee

Nuovi giochi, sicurezza e decoro: pronto anche il restyling del Parco del Perugino

di Dario Nottola

Al via i lavori di riqualificazione nel Parco delle Idee, a Parco Leonardo. In vista anche il restyling per il Parco del Perugino. Lo rende noto il Comitato di Quartiere.

“Un percorso iniziato tempo fa, fatto di pazienza, segnalazioni, incontri e sopralluoghi, che oggi vede finalmente l’avvio della sua prima fase – spiega il Comitato – La riqualificazione dei nostri parchi rappresenta da sempre una delle priorità del Comitato Quartiere Parco Leonardo, più volte abbiamo sottolineato quanto siano fondamentali gli spazi pubblici all’aperto come luoghi di incontro, crescita e socialità per tutta la comunità. I lavori sono iniziati”.

Nel Parco delle Idee è prevista la rimozione dei giochi pericolanti, la sostituzione della pavimentazione antitrauma, un nuovo scivolo e l’installazione di una nuova palestrina. Inoltre, si interverrà con una pulizia generale del parco, la potatura del verde, la sostituzione delle panchine e sono già stati effettuati sopralluoghi per il ripristino dell’impianto di irrigazione e la sistemazione della fontanella.

Per il Parco del Perugino “a breve condivideremo il progetto di riqualificazione che interesserà il Parco del Perugino, punto centrale per la comunità di Parco Leonardo – prosegue il Comitato – Sono previsti interventi attesi da tempo: nuovi giochi (veramente belli), panchine, cestini, aree ombra con il pergolato, il rifacimento dell’area cani con recinzione e zone d’ombra. Il progetto è stato approvato e si è in attesa dell’assegnazione dei lavori e dell’avvio del cantiere. L’auspicio è che si possa partire al più presto, con l’obiettivo di restituire alla comunità un parco rinnovato già in occasione della Festa di quartiere del 5-6-7 giugno. Siamo fiduciosi”.

“Continuiamo a lavorare per la nostra Comunità, in sinergia con le istituzioni, con uno spirito costruttivo e collaborativo. Un ringraziamento va all’assessore all’ambiente Stefano Costa , all’assessore ai lavori pubblici Giovanna Onorati ed ai consiglieri Federica Cerulli e Roberto Feola per l’attenzione dimostrata verso queste istanze, oggi in fase di attuazione sotto il coordinamento del dirigente all’urbanistica e ambiente Paolo Roccetti. Allo stesso tempo, riconosciamo l’attenzione trasversale sul tema da parte dell’intera amministrazione, maggioranza e opposizione, che ha contribuito a portare avanti un percorso condiviso su un tema così importante per il quartiere. Un ringraziamento va quindi a tutte le persone che, a vario titolo, stanno lavorando per dare risposte concrete alla comunità”, conclude il Comitato