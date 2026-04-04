Multe a raffica della Polizia locale a taxi e ncc all’aeroporto di Fiumicino

Nel mirino degli agenti anche gli indisciplinati conducenti di mezzi privati

di Umberto Serenelli

Resta alta l’attenzione della Polizia locale nei confronti dei furbetti alla guida di taxi e ncc all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.

Gli agenti hanno puntato i riflettori anche sugli indisciplinati conducenti dei mezzi dei privati che parcheggiano in zone proibite all’interno del sedime dello scalo. La carrellata degli interventi eseguiti nei giorni scorsi parte dalle multe comminate a tre tassisti, con una sanzione di oltre 2mila euro, per essere stati “beccati” a procacciare passeggeri in prossimità del Terminal 3.

Altre due auto bianche, invece, venivano sorprese fuori dagli stalli e nella circostanza scattavano i verbali perché stavano prelevando dei turisti da accompagnare nella Città Eterna.

Durante i controlli per prevenire il fenomeno dell’abusivismo nel campo del noleggio sono stati anche redatti 22 verbali a privati per mancata revisione del mezzo, assicurazione scaduta e guida senza cintura. In alcuni casi le pattuglie sono state costrette a inseguire le auto i cui conducenti stavano guidando con una mano sul volante e nell’altra stringevano il telefono cellulare.

La stessa cosa è avvenuta nei confronti di due distratti conducenti passati con il rosso al semaforo per il passaggio dei pedoni al Terminal 1 degli arrivi. Rientrano nel lungo elenco di interventi quattro fermi amministrativi il primo dei quali riguarda un taxi con licenza di Roma Capitale a cui è stata ritirata la carta di circolazione per un mese.

Nella rete di controlli tessuta all’aeroporto dagli ex vigili urbani è finito anche un ncc che, dopo aver effettuato il servizio, non era rientrato nella rimessa di appartenenza. Privo di licenza un Van guidato da un cittadino cinese, residente nella Capitale, che è stato bloccato mentre faceva salire cinque connazionali.

Nel corso di un accertamento, su un veicolo Fiat Tipo di un romano, gli agenti verificavano l’assenza della carta di circolazione a bordo del mezzo che risultava poi precedentemente sospesa, causa mancata revisione. Lo scorso marzo sono state controllate in strada una media giornaliera di 70 mezzi, elevate 187 multe e rimosse 42 auto in sosta selvaggia.

“Proseguono i controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo che riguarda in particolare l’attività svolta da taxi e dai noleggiatori – precisa Andrea De Blasi (nella foto), responsabile del nucleo aeroportuale di Polizia locale – Con l’arrivo della stagione calda stanno aumentando le verifiche sui cosiddetti car valet, alla luce del proliferare dei parcheggi abusivi e in attesa del varo della nuova normativa aeroportuale. Oltre ai compiti d’istituto, il personale è impegnato a fornire ausilio ai servizi di pubblica sicurezza nonostante la carenza di personale”.