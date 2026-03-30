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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 30 Marzo 2026

Litorale Romano, 30 anni di natura e storia: partono le celebrazioni

Dune, pinete e aree umide al centro dell’incontro inaugurale. Caroccia: “Un patrimonio da proteggere e valorizzare”

 

La scorsa Domenica si è svolto il primo di una serie di incontri dedicati alle celebrazioni per i 30 anni della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Un’ importante occasione per riscoprire e valorizzare un territorio di grande pregio compreso tra i Comuni di Fiumicino e Roma.

 

Nel corso dell’incontro è intervenuto l’Assessore alla Riserva del Litorale Statale, Angelo Caroccia: “La Riserva del Litorale Romano è stata istituita nel 1996, si estende per circa 15.900 ettari e racchiude un sistema ambientale di straordinario valore fatto di pinete, zone costiere, aree umide, ambiti naturalistici e siti di grande rilevanza archeologica”.

 

 

“Il nostro impegno – aggiunge – è rivolto alla tutela di questo patrimonio, attraverso una gestione attenta del perimetro della Riserva e la promozione di progetti che ne valorizzino le potenzialità. Particolare attenzione è rivolta anche alla salvaguardia delle dune costiere, ecosistemi delicati, che devono essere preservati, garantendo al contempo un equilibrio con le esigenze di sviluppo economico del territorio. Ringrazio – conclude Caroccia – gli organizzatori dell’evento e la Lipu che ieri ha festeggiato i suoi oltre 60 anni di attività.”

 

 

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30 anni litorale Caroccia
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