L’avvio della stagione balneare a Fiumicino rovinata da una violenta mareggiata

Continuano a cedere le scogliere davanti agli stabilimenti del lungomare della Salute che perdono altre file di ombrelloni

di Umberto Serenelli

Una violenta mareggiata rovina l’apertura della stagione balneare alle strutture del lungomare della Salute a Fiumicino. I marosi hanno scavalcato le sprofondate scogliere, gettate davanti agli stabilimenti balneari, e provocato ulteriori danni con i titolari che hanno assistito impotenti all’avanzata dei flutti all’altezza delle prime file di ombrelloni. Le onde di sono addirittura spinte fino alle postazioni distante oltre 10 metri dalla riva dove gli assistenti ai bagnanti hanno cercando in qualche modo di sistemare i lettini per accogliere i primi clienti.

“Il primo giorno di apertura coincide lo stabilimento invaso dal mare – sottolinea Vincenzo Russo, responsabile de La Bussola – Si rende necessario trovare immediatamente una soluzione al problema sull’insabbiamento delle scogliere con il chiaro obiettivo di frenare le onde e preservare l’arenile”.

I minacciosi cavalloni sono finiti contro il ristorante dello stabilimento “BBQ”, mentre la veranda che si affaccia sul mare della spiaggia attrezzata “Base” è a rischio. Continuano a crollate le cabine del “Marina del Rey” e l’erosione si sta accanendo sulla fondazione del locale commerciale.

“Ci troviamo a combattere contro la furia del mare che non incontra più ostacoli in quanto le dighe non costituiscono più un impedimento ai marosi – commenta Salvatore Spataro, titolare del ‘Vittoria Village – L’Sos lanciato più volte dalla categoria non è stato mai preso in considerazione e quindi torniamo a ribadire che servono opere di rifioritura per ristabilire le quote dei frangiflutti”.

I balneari denunciano che il mare si è ingoiato un fronte di oltre 10 metri e sono state cancellate 3-4 file di ombrelloni. In alcuni stabilimenti, dall’inizio dello scorso inverno, l’arenile è stato ridimensionato per una profondità di circa 20 metri. Tutto ciò alla vigilia del rinnovo delle concessioni demaniali per ottenere un fazzoletto di spiaggia visto che di arenile a disponibile per accogliere i turisti romani ne è rimasto ben poco.