Baccini incontra il Comitato di quartiere Isola Sacra Nuova: focus su porto, viabilità e sport

Durante l’assemblea pubblica illustrati i progetti in corso e le prospettive future per la Città di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto ieri, presso il salone parrocchiale della Chiesa Santa Paola Frassinetti di Fiumicino, l’incontro organizzato dal Comitato di Quartiere Isola Sacra Nuova con l’Amministrazione Comunale, promosso al fine di conoscere prospettive, progetti ed iniziative destinate alla Città.

Presente il Sindaco Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, agli assessori Stefano Costa e Vincenzo D’Intino e a diversi membri del consiglio.

Il Comitato ha specificato che il dibattito è nato dalla necessità di voler informare soci e sostenitori dell’organizzazione, attiva nel quadrante locale tra Isola Sacra e Fiumicino, rispetto alle azioni in essere da parte dell’amministrazione locale, in particolare su sviluppo urbanistico, turistico e paesaggistico.

A relazionare alla platea, rispetto alle diverse progettualità presenti e future su Fiumicino, il Sindaco Mario Baccini “La Città di Fiumicino è destinata nel tempo a divenire la vera porta d’Italia al mondo grazie alle nuove progettualità di sviluppo in cantiere da qui ai prossimi anni. In primis la nostra amministrazione sta dando risalto all’urbanistica sportiva con a breve l’apertura del rinnovato Pala Fersini e a giugno dell’impianto sportivo Vincenzo Cetorelli, che sarà riconsegnato alla città per la pratica del calcio e dell’atletica leggera”.

“La struttura – aggiunge – seguirà la convenzione per la ristrutturazione dell’impianto del pattinaggio e al limitrofo bocciofilo destinato, dopo la discussione in consiglio comunale, a divenire centro anziani per i residenti del quadrante di Isola Sacra e Fiumicino. Sono in essere anche i lavori per il polo natatorio del Granaretto, ed è in progettazione la costruzione di un polo per gli sportivi estivi da realizzarsi su Fregene, oltre che la regolarizzazione degli impianti sportivi siti a proprio a Fregene e Focene”.

“Due giorni fa – ricorda il primo cittadino – abbiamo sottoscritto un importante accordo di coesione con il Ministero degli Affari Esteri e con Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, per il bando Turismo delle Radici dove grazie ad un finanziamento di 20 milioni di euro provvederemo alla completa ristrutturazione del borgo dei bonificatori di Isola Sacra, con la riqualificazione dell’ex consorzio e della palazzina di Via Redipuglia, dove sarà realizzato un polo museale interconnesso con le Terme di Matidia e la Necropoli di Porto, nel segno della tradizione storico archeologica traianea. Con lo stesso finanziamento si procederà, altresì, alla delocalizzazione di Viale Traiano con il totale restyling dell’area e il trasferimento della cantieristica presente in zona e in Darsena, prevalentemente presso il nuovo porto commerciale in corso d’opera. La fossa traianea sarà elettrificata e riqualificata con, entro l’anno, la progettazione e l’inizio dei lavori”.

“Dal punto di vista urbanistico – spiega – sono in corso d’opera le opere per la riqualificazione del quadrante della Madonella, con una gestione del traffico e della viabilità più fruibile e sicura ed il rifacimento di buona parte delle strade e dei marciapiedi del territorio, così come l’avvio procedurale dei lavori Anas per il collegamento rialzato tra Via della Scafa e Via Trincea delle Frasche“.

“Rispetto al tema esondazione si sta procedendo – prosegue – dopo diversi incontri con l’Autorità di Bacino, a ridisegnare la mappa dei vincoli idrogeologici ricadenti su Isola Sacra con il finanziamento di alcune opere e l’avvio dei lavori per le vasche di laminazione che consentiranno, in parte, il risanamento dell’annosa questione”.

Il Sindaco Baccini ha poi relazionato alla platea delle procedure in essere per la realizzazione di un ospedale di prossimità con pronto soccorso e annessi posti letto.

“Per la realizzazione è necessario, insieme alla cittadinanza, convincere i titolari della sanità privata, prima di quella pubblica, della necessità del territorio di avere una sua struttura di soccorso ed assistenza. Presenteremo a breve il nuovo masterplan della città grazie al lavoro svolto dalla Fondazione Fiumicino 3000 e proseguiremo l’iter necessario per il ritorno della stazione ferroviaria su Fiumicino, a seguito dei miei contatti diretti con la Presidenza di Ferrovie dello Stato”.

Il primo cittadino ha poi rimarcato l’importanza delle nuove infrastrutture previste su Fiumicino, a partire del porto turistico con la riqualificazione di un intero quadrante, sempre i prospettiva di una visione di città proiettata al futuro tra crescita e tradizione.