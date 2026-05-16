A Fiumicino la “Sagra del pesce” si svolgerà il 5, 6 e 7 giugno a piazza Traiano Imperatore

La Pro Loco sta lavorando su un ricco programma estivo che prevede visite ai siti e gite in battello

di Umberto Serenelli

La “Sagra del pesce” quest’anno si svolgerà il 5, 6 e 7 giugno prossimo. Lo annuncia la Pro Loco di Fiumicino che ha messo in cartellone un nutrito programma di appuntamenti per l’arrivo dell’estate.

La 54ma edizione del tradizionale appuntamento è senz’altro l’evento di maggiore richiamo per la cittadina marinara. In piazza Traiano Imperatore verrà allestito il villaggio che sarà il teatro della distribuzione di oltre 20 quintali di pescato.

Riflettori puntati sul caratteristico padellone, diventato il simbolo della manifestazione, e in grado di contenere fino a 600 litri d’olio che viene portato a temperatura da 12 bruciatori a gas installati sotto 20 cestelli dove viene immerso il classico prodotto del mar Tirreno. Nel corso dei tre giorni verranno distribuiti cartocci con all’interno calamari, gamberi, totani e alici. Saranno invece 7 i quintali di cozze da gustare per i saporiti sauté.

Si articolerà in tre serate, dalle ore 19 alle 23, dove sarà possibile apprezzare anche un primo piatto e quello più interessante è rappresentato dai paccheri in bianco conditi con totani, zucchine e pancetta. Ci sarà uno stand per la distribuzione di fritti riservati ai celiaci mentre nei gazebo allestiti da privati sarà possibile mangiare nuove proposte culinarie come gli appetitosi supplì con zucchine e calamari o alici e provola.

“Come ogni anno ci stiamo preparando a questo straordinario appuntamento con il chiaro obiettivo di richiamare a Fiumicino il grosso del turismo romano – precisa Giuseppe Larango, presidente della Pro Loco – Il nostro obiettivo è superare la distribuzione delle 3mila porzioni di fragrante fritto. Da cornice alla sagra intendiamo proporre una lunga serie di iniziative estive di notevole richiamo per la nostra Città”.

In cantiere le visite guidate al Villaggio Azzurro per scoprire i sei murales, raffiguranti i simboli di Fiumicino, realizzati sui palazzi. A Villa Guglielmi il gruppo teatrale “I proloquaci” andrà in scena con uno spettacolo nella corte. A luglio i volontari rappresenteranno Fiumicino nell’evento “Notte bianca delle degustazioni di pesce” a Valmontone. Si sposteranno poi nel Castello di Santa Severa e utilizzando la “padellina” per far gustare il pesce fritto.

Oltre a proporre alcune manifestazioni nel periodo di Ferragosto, in calendario sono state inserite le visite guidate ai siti archeologici di Portus, della Necropoli di Isola Sacra e al Museo delle navi, oltre a quelle nei castelli di Maccarese e Torre in Pietra, unite alla classica passeggiata nella natura presso l’Oasi del Wwf.

L’appuntamento più atteso è quello delle gite in battello navigando sul delta del Tevere dove sarà possibile sorseggiare un aperitivo e ascoltare musica magari di jazz proposte dal gruppo del maestro Attilio Berni che ottenne un grosso successo negli anni passati.